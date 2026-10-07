Без кишок и вредных добавок: как приготовить домашнюю колбасу

Рецепт, который стоит попробовать

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Куриную колбасу можно легко приготовить дома. Для этого не понадобится оболочка и специальное оборудование. Достаточно мяса, специй и молока. Колбаса получается плотной, сочной и хорошо держит форму, поэтому ее можно подавать как самостоятельную закуску, готовить из нее бутерброды или нарезать к праздничному столу.

Рецептом поделилась фудблогер valway_ka_ в Instagram.

Что понадобится

Одна куриная грудка и два окорочка (нужно отделить мясо от костей), 50 мл молока, чайная ложка соли, половина чайной ложки перца и столько же молотого мускатного ореха, щепотка кориандра и 4–5 зубчиков чеснока.

Для этого рецепта важно использовать именно два вида мяса. Грудка дает нежность и плотность, а благодаря окорочкам колбаса не получается сухой.

Как готовить

Грудку мелко посеките ножом, окорочка нарежьте небольшими кусочками.

Скриншот Instagram/valway_ka_

Выложите всё в миску, добавьте молоко, соль, перец, мускатный орех, кориандр и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно вымесите и "отбейте" массу. Так фарш станет вязким и в готовой колбасе не будет пустот.

Накройте миску пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. За это время специи "раскроются", а масса станет плотнее. Затем сформируйте колбасу, плотно закрутите в пергамент и сверху оберните фольгой.

Скриншот Instagram/valway_ka_

Запекайте при 170 °C около часа и двадцати минут.

Скриншот Instagram/valway_ka_

После запекания дайте колбасе остыть прямо в обертке, чтобы она схватилась. Только после этого её можно разворачивать, нарезать и есть.

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