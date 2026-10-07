Без кишок і шкідливих добавок: як приготувати домашню ковбасу

Рецепт, який варто спробувати

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Курячу ковбасу можна легко приготувати вдома. Для цього не знадобиться оболонка та спеціальне обладнання. Достатньо м’яса, спецій і молока. Ковбаса виходить щільною, соковитою та добре тримає форму, тому її можна подавати як самостійну закуску, готувати з неї бутерброди або нарізати до святкового столу.

Рецептом поділилася фудблогер valway_ka_ в Instagram.

Що знадобиться

Одна куряча грудка та два стегенця (потрібно відокремити м’ясо від кісток), 50 мл молока, чайна ложка солі, половина чайної ложки перцю і стільки ж меленого мускатного горіха, дрібка коріандру та 4–5 зубчиків часнику.

Для цього рецепта важливо використовувати саме два види м’яса. Грудка дає ніжність і щільність, а завдяки стегенцям ковбаса не виходить сухою.

Як готувати

Грудку дрібно посічіть ножем, стегенця наріжте невеликими шматочками.

Скріншот Instagram/valway_ka_

Викладіть усе в миску, додайте молоко, сіль, перець, мускатний горіх, коріандр і пропущений через прес часник. Ретельно вимісіть і "відбийте" масу. Так фарш стане в’язким, і в готовій ковбасі не буде порожнин.

Накрийте миску харчовою плівкою та приберіть у холодильник на кілька годин, а краще на ніч. За цей час спеції "розкриються", а маса стане щільнішою. Потім сформуйте ковбасу, щільно загорніть у пергамент, а зверху оберніть фольгою.

Скріншот Instagram/valway_ka_

Запікайте при 170 °C близько години та двадцяти хвилин.

Скріншот Instagram/valway_ka_

Після запікання дайте ковбасі охолонути прямо в обгортці, щоб вона схопилася. Лише після цього її можна розгортати, нарізати та їсти.

Раніше "Телеграф" розповідав, які добавки роблять фарш соковитим та ароматним.