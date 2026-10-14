Эта вещь осенью может добавить вам возраста: какую выбрать после 50 лет

Они могут испортить даже стильный образ

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Неудачно подобранная шапка может сделать образ старше с виду. На это влияют очень тесная посадка, излишний декор и массивная форма головного убора.

Среди моделей, которые могут тяготить образ, — тонкие трикотажные шапки, варианты со стразами или крупными вязаными цветами, жесткие фетровые шляпки и объемные меховые кубанки. Такие фасоны не всегда гармонично дополняют внешность, как написали в "Radioclub".

Тонкие трикотажные шапки в обтяжку

Тонкие шапочки, плотно облегающие голову и не имеющие объема, подчеркивают возрастные изменения лица. Их посадка создает неудачный контраст: голова визуально кажется меньше, а овал лица и зона подбородка тяжелее.

Проблема именно в сочетании тонкого трикотажа и обжатой формы. Такая модель смещает внимание на нижнюю часть лица, делая ее визуально более массивной.

Стразы, люрекс и большие вязаные цветы

Шапки с чрезмерным "богатым" декором – еще один антитренд. Речь идет о моделях, щедро украшенных стразами, люрексом, аппликациями из бисера или крупными вязаными цветами.

Большое количество таких украшений отсылает образ к моде прошлого столетия. Вместо нарядного акцента декор создает устаревшее впечатление и удешевляет облик головного убора.

Фетровые шляпки и таблетки с вуалетками

Формированные фетровые шляпки, ретромодели с жесткими полями и маленькие плотные таблетки с вуалетками имеют сложную, выразительную форму. Такие головные уборы хорошо смотрятся в рамках тематической фотосессии.

В обыденном виде они создают другой эффект: придают строгости и формируют тяжелый образ почтенной дамы. Жесткая форма также подчеркивает усталость вокруг глаз.

Огромные меховые "кубанки" и шапки-ушанки

Громоздкие меховые "кубанки" и шапки-ушанки отягощают верхнюю часть тела. Особенно выразителен этот эффект в моделях из тяжелого длинноворсового натурального меха – чернобурки или лисы.

Сочетание большого объема и массивного фасона визуально прибавляет возрасту. В то же время такие головные уборы делают силуэт приземистым, изменяя общее восприятие пропорций.

Какие головные уборы могут прибавить возрасту. Фото: Телеграф

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