Эта вещь осенью может добавить вам возраста: какую выбрать после 50 лет
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Они могут испортить даже стильный образ
Неудачно подобранная шапка может сделать образ старше с виду. На это влияют очень тесная посадка, излишний декор и массивная форма головного убора.
Среди моделей, которые могут тяготить образ, — тонкие трикотажные шапки, варианты со стразами или крупными вязаными цветами, жесткие фетровые шляпки и объемные меховые кубанки. Такие фасоны не всегда гармонично дополняют внешность, как написали в "Radioclub".
Тонкие трикотажные шапки в обтяжку
Тонкие шапочки, плотно облегающие голову и не имеющие объема, подчеркивают возрастные изменения лица. Их посадка создает неудачный контраст: голова визуально кажется меньше, а овал лица и зона подбородка тяжелее.
Проблема именно в сочетании тонкого трикотажа и обжатой формы. Такая модель смещает внимание на нижнюю часть лица, делая ее визуально более массивной.
Стразы, люрекс и большие вязаные цветы
Шапки с чрезмерным "богатым" декором – еще один антитренд. Речь идет о моделях, щедро украшенных стразами, люрексом, аппликациями из бисера или крупными вязаными цветами.
Большое количество таких украшений отсылает образ к моде прошлого столетия. Вместо нарядного акцента декор создает устаревшее впечатление и удешевляет облик головного убора.
Фетровые шляпки и таблетки с вуалетками
Формированные фетровые шляпки, ретромодели с жесткими полями и маленькие плотные таблетки с вуалетками имеют сложную, выразительную форму. Такие головные уборы хорошо смотрятся в рамках тематической фотосессии.
В обыденном виде они создают другой эффект: придают строгости и формируют тяжелый образ почтенной дамы. Жесткая форма также подчеркивает усталость вокруг глаз.
Огромные меховые "кубанки" и шапки-ушанки
Громоздкие меховые "кубанки" и шапки-ушанки отягощают верхнюю часть тела. Особенно выразителен этот эффект в моделях из тяжелого длинноворсового натурального меха – чернобурки или лисы.
Сочетание большого объема и массивного фасона визуально прибавляет возрасту. В то же время такие головные уборы делают силуэт приземистым, изменяя общее восприятие пропорций.
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