Ця річ восени може додати вам віку: яку обрати після 50 років

Вони можуть зіпсувати навіть стильний образ

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Невдало підібрана шапка може зробити образ старшим на вигляд. На це впливають надто тісна посадка, зайвий декор і масивна форма головного убору.

Серед моделей, які можуть обтяжувати образ, — тонкі трикотажні шапки, варіанти зі стразами чи великими в’язаними квітами, жорсткі фетрові капелюшки та об’ємні хутряні кубанки. Такі фасони не завжди гармонійно доповнюють зовнішність, як написали в "Radioclub".

Тонкі трикотажні шапки в обтяжку

Тонкі шапочки, які щільно облягають голову й не мають об’єму, підкреслюють вікові зміни обличчя. Їхня посадка створює невдалий контраст: голова візуально здається меншою, а овал обличчя та зона підборіддя – важчими.

Проблема саме в поєднанні тонкого трикотажу й обтислої форми. Така модель зміщує увагу на нижню частину обличчя, роблячи її візуально масивнішою.

Стрази, люрекс і великі в’язані квіти

Шапки з надмірним "багатим" декором – ще один антитренд. Йдеться про моделі, щедро оздоблені стразами, люрексом, аплікаціями з бісеру або великими в’язаними квітами.

Велика кількість таких прикрас відсилає образ до моди минулого століття. Замість ошатного акценту декор створює застаріле враження й здешевлює вигляд головного убору.

Фетрові капелюшки та "таблетки" з вуалетками

Формовані фетрові капелюшки, ретромоделі з жорсткими полями та маленькі щільні "таблетки" з вуалетками мають складну, виразну форму. Такі головні убори добре виглядають у межах тематичної фотосесії.

У повсякденному образі вони створюють інший ефект: додають суворості й формують важкий образ поважної дами. Жорстка форма також підкреслює втому навколо очей.

Величезні хутряні "кубанки" та шапки-вушанки

Громіздкі хутряні "кубанки" й шапки-вушанки обтяжують верхню частину тіла. Особливо виразний цей ефект у моделях із важкого довговорсового натурального хутра – чорнобурки чи лисиці.

Поєднання великого об’єму та масивного фасону візуально додає віку. Водночас такі головні убори роблять силует присадкуватим, змінюючи загальне сприйняття пропорцій.

Які головні убори можуть додати віку. Фото: Телеграф

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