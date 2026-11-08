Не спешите нести их на помойку: что можно сделать со старыми контейнерами
- Автор
-
- Дата публикации
-
Емкости после инструментов, садового инвентаря или бытовой химии не следует возвращать на кухню
Пластиковые контейнеры, которые потеряли крышку, деформировались или сохраняют стойкий запах, могут стать органайзерами для бытовых мелочей. Для этого достаточно определить для них новое назначение – без сложной переработки.
Читайте также: "Не выбрасывайте старые наволочки: они помогут навести порядок дома"
Семь вариантов повторного использования таких емкостей предлагает Los Andes. Их преимущество – жесткость, небольшой вес, разные размеры и возможность легко мыть.
Низкие контейнеры подойдут для кабелей, адаптеров и зарядных устройств: провода можно скрутить отдельно, чтобы они не путались. Несколько емкостей без крышек станут разделителями в глубоком ящике для носков, аксессуаров или канцелярских принадлежностей. В небольших коробках удобно хранить нитки, пуговицы, ленты и застежки.
Еще одно применение – хранение гаек, шайб и дюбелей. В автомобиле контейнер поможет собрать тряпки, рабочие перчатки и упакованные предохранители, если надежно разместить его в багажнике. Для садоводства в нем поместятся этикетки для растений, веревка и мелкие инструменты. А большая емкость послужит поддоном для губок, щеток и плотно закрытых бутылок со средствами для уборки, задерживая небольшие протечки.
Новое назначение лучше обозначить несмываемым маркером, чтобы емкость случайно не вернулась к пищевым продуктам. Хрупкий пластик, глубокие трещины и острые сломанные края – причина отказаться от повторного использования.
Как сообщал "Телеграф", пластиковым контейнерам из-под мороженого также можно найти практическое применение дома.