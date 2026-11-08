Не спешите нести их на помойку: что можно сделать со старыми контейнерами

Емкости после инструментов, садового инвентаря или бытовой химии не следует возвращать на кухню

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Пластиковые контейнеры, которые потеряли крышку, деформировались или сохраняют стойкий запах, могут стать органайзерами для бытовых мелочей. Для этого достаточно определить для них новое назначение – без сложной переработки.

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Семь вариантов повторного использования таких емкостей предлагает Los Andes. Их преимущество – жесткость, небольшой вес, разные размеры и возможность легко мыть.

Низкие контейнеры подойдут для кабелей, адаптеров и зарядных устройств: провода можно скрутить отдельно, чтобы они не путались. Несколько емкостей без крышек станут разделителями в глубоком ящике для носков, аксессуаров или канцелярских принадлежностей. В небольших коробках удобно хранить нитки, пуговицы, ленты и застежки.

Еще одно применение – хранение гаек, шайб и дюбелей. В автомобиле контейнер поможет собрать тряпки, рабочие перчатки и упакованные предохранители, если надежно разместить его в багажнике. Для садоводства в нем поместятся этикетки для растений, веревка и мелкие инструменты. А большая емкость послужит поддоном для губок, щеток и плотно закрытых бутылок со средствами для уборки, задерживая небольшие протечки.

Обозначьте новое назначение контейнера, чтобы он случайно не попал к продуктам питания Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Новое назначение лучше обозначить несмываемым маркером, чтобы емкость случайно не вернулась к пищевым продуктам. Хрупкий пластик, глубокие трещины и острые сломанные края – причина отказаться от повторного использования.

Как сообщал "Телеграф", пластиковым контейнерам из-под мороженого также можно найти практическое применение дома.