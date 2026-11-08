"Он рисовал повешенных". Появились жуткие детали о прошлом стрелка в Кракове

Стрелка описывают как тихого и замкнутого человека, который мало общался с окружающим

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Одноклассница мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова, рассказала о его странном поведении во время учёбы. По её словам, он рисовал висельников, изображал вооружённое нападение на школу и говорил, что хотел бы стать террористом. Женщина также вспомнила, как во время дистанционного урока молодой человек появился в противогазе.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на интервью бывшей одноклассницы нападавшего Радио ESKA.

"Я помню одну ситуацию, когда мы сидели в классе, а он рисовал картины, и на этих картинах он рисовал висящих людей или кого-то, кто ходит с оружием. Мы спрашивали его, что это было, и он говорил, что это было нападение на школу, лежащие там тела, и что он заходит в школу с оружием", – рассказала Радио Eska женщина, учившаяся в одном классе с краковским убийцей.

По словам бывшей одноклассницы, мужчина говорил, что хотел бы стать террористом.

"Он говорил об этом так, будто это была просто его мечта", – вспоминает женщина.

Одноклассники не воспринимали его слова всерьёз

Ученики замечали странные рисунки и обсуждали поведение молодого человека между собой. Но тогда никто не считал его слова реальной угрозой, призналась женщина.

Одноклассники даже шутили, что однажды он кого-нибудь убьёт. После трагедии в Кракове эти воспоминания зазвучали совсем иначе.

Собеседница описала его как тихого, замкнутого человека, который мало общался с окружающими. Чаще он высказывался на уроках истории. Женщина предположила, что молодой человек интересовался военной тематикой, историей и войнами.

Одноклассники не воспринимали всерьез слова будущего стрелка. Иллюстрация / "Телеграф"

На дистанционный урок он пришёл в противогазе

Бывшая одноклассница вспомнила и другой необычный случай, который произошёл во время дистанционного обучения. Однажды мужчина подключился к онлайн-уроку в старом противогазе.

Женщина призналась, что почти ничего не знала о его семейной жизни и личных обстоятельствах. Она не смогла рассказать, были ли у него проблемы с близкими и какие отношения складывались в семье.

Что известно о стрельбе в Кракове

Трагедия произошла в субботу, 7 ноября, в центре Кракова. Вооружённый 24-летний мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь и открыл огонь по людям.В результате нападения погибли шесть человек – пятеро граждан Польши и один иностранец. Ещё 15 человек получили ранения. При задержании нападавшего ранения получили двое полицейских. Самого мужчину задержали.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации сообщила, что один из раненых полицейских находится в стабильном состоянии. Состояние второго полицейского и нападавшего оценивают как тяжёлое, но стабильное.

Теракт в Польше

После стрельбы правоохранители отправились в дом подозреваемого в городе Островец-Свентокшиский, расположенном примерно в 200 километрах от Кракова.

Там обнаружены тела трех человек: 53-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 52 и 21 года.

"Это родители и сестра 24-летнего мужчины, арестованного в Кракове. На телах были обнаружены травмы, которые первоначально оценивались как огнестрельные", – написала полиция Свентокшиского воеводства на Portal X.

Туск рассказал, что первоначально информацию о погибших получили благодаря изображениям с дрона. После этого на место направили правоохранителей для проведения следственных действий. Об этом также сообщило TVP World.

После страшного теракта президент Кароль Навроцкий объявил национальный траур 8 и 9 ноября. В Кракове он продлится до 11 ноября.

Как сообщал "Телеграф", стрелком, открывшим огонь по прохожим в Кракове, оказался Михал О. В результате стрельбы погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения; среди погибших был гражданин Великобритании. Подробности – в материале о стрельбе в Кракове. Позже в доме стрелка нашли тела трёх человек – двух женщин и мужчины. Эти сведения описывают последствия нападения и его предполагаемого участника, но не устанавливают мотив и не подтверждают версию о теракте.