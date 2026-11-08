Укр

Включая двух россиян: Трамп хотел нанять бойцов UFC в Белый дом, что ему ответили

Автор
Анастасия Мокрик
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Трамп предложил главе UFC должность
Трамп предложил главе UFC должность. Фото Коллаж "Телеграфа"

Уайт уже много лет остаётся одним из самых заметных союзников Трампа

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Президент США Дональд Трамп предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарём Белого дома. Уайт отказался. По замыслу президента, помогать защищать американцев от радикальных левых должны были российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

Об этом сообщает CNN со ссылкой источник, знакомый с ситуацией. На пресс-конференции в субботу Уайт не стал отвечать на вопрос о предложенной должности.

Как Уайт ответил на предложение Трампа

Трамп рассказал о своей идее 7 ноября в социальной сети Truth Social. На следующий день стало известно, что генеральный директор UFC отклонил предложение стать пресс-секретарём Белого дома.

Публично Уайт сообщил только, что в понедельник встретится с президентом США в Вашингтоне. О его отказе CNN рассказал собеседник, а не сам Уайт на пресс-конференции.

Уайт уже много лет остаётся одним из самых заметных союзников Трампа. Он выступал на трёх последних национальных съездах Республиканской партии и помогал ей привлекать молодых избирателей-мужчин – одну из важных для переизбрания президента групп.

Кого Трамп предложил в помощники

Одновременно с предложением главе UFC Трамп назвал двух российских бойцов, которых хотел бы видеть своими помощниками. По словам президента, Нурмагомедов и Махачев нужны, чтобы защитить американцев от "сумасшедших левых".

Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в лёгком весе. Согласно его профилю на сайте UFC, он завоевал пояс в апреле 2018 года, а официально завершил карьеру в 2021 году.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

Махачев остаётся действующим чемпионом организации. На его странице на сайте UFC указано, что в ноябре 2025 года он завоевал титул в полусреднем весе в поединке с Джеком Делла Маддаленой. В августе 2026 года Махачев защитил пояс в бою с Иэном Мачадо Гэрри. До перехода в эту весовую категорию он был чемпионом в лёгком весе и четырежды защитил титул.

Ислам Махачев
Ислам Махачев

Что происходило с пресс-секретарями Белого дома

Трамп предложил эту должность Уайту после ухода двух пресс-секретарей своей администрации. Кэролайн Левитт покинула пост в августе.

В октябре пресс-секретарём стала Кэти Захария. Но менее чем через неделю после назначения её уволили. Уже после первого брифинга западные СМИ критиковали её за некомпетентность.

Дэйна Уайт – что о нём известно

Дэйна Уайт (Dana White) – американский спортивный функционер и бизнесмен, генеральный директор крупнейшей организации смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC). Он руководит UFC с 2001 года и сыграл ключевую роль в превращении соревнований по смешанным единоборствам в международный спортивный бизнес.

Дэйна Уайт
Дэйна Уайт

Уайт также известен близкими отношениями с президентом США Дональдом Трампом и поддержкой его политической деятельности. В 2025 году он вошёл в совет директоров технологической компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram.

Как сообщал "Телеграф", до назначения в администрацию Трампа Кэти Захария около двух месяцев работала пресс-секретарём тогдашнего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, а затем стала главным юрисконсультом некоммерческой организации Fix California, основанной соратником президента. Подробнее о её карьере – в справке. С июня 2026 года Захария также занимала должность советницы по коммуникациям в Trump Media and Technology Group, компании, управляющей Truth Social. В публикации на Truth Social Трамп назвал её "верной и блестящей сторонницей", а 10 октября в эфире Fox News она охарактеризовала его как "самого энергичного и интенсивного президента, которого мы когда-либо видели". Эти сведения показывают, что кадровая история пресс-службы включает как ограниченный прежний опыт Захарии в этой роли, так и её публичную поддержку президента.

Теги:
#США #Белый дом #Дональд Трамп #Дэйна Уайт