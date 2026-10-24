Не капкан и не отрава: как прогнать кротов с участка

Важно прогнать животных и при этом не навредить им

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Кроты приносят огороду и пользу, и вред. Они уничтожают вредителей и рыхлят землю, но при этом повреждают корни растений и газоны, а их ходы могут использовать крысы и мыши.

С наступлением холодов кроты не теряют активности. В этот период они роют новые ходы и оставляют на поверхности свежие кучи земли.

Вместо отравы и способов, которые приводят к гибели животных, лучше использовать другие средства отпугивания. Их задача – побудить крота выбрать другое место.

Как приготовить раствор против кротов

Для домашней смеси понадобятся 4 литра воды, и 1 столовая ложка средства для мытья посуды и 2 столовые ложки касторового масла. Такие пропорции приводит Positive Bloom. Компоненты нужно смешать, а затем полить раствором участки вокруг кротовин. Смесь лучше всего использовать сразу после приготовления.

Раствор воздействует на почву и живущие в ней организмы, в том числе на личинок, которыми питаются кроты. Если кормовой базы станет меньше, участок потеряет для животных часть своей привлекательности.

Чтобы защитить газон и растения, кротов лучше отпугивать гуманными способами

Но одного этого средства мало. Опытные садоводы также рекомендуют использовать в борьбе с кротами продукты с сильным ароматом. Кроты в значительной степени полагаются на обоняние и осязание под землей. Сильные запахи могут побудить их рыть туннели в других местах.

Простейший способ – закапывание зонтиков гвоздики. Их нужно вдавить на глубину 5-7 см вдоль краев туннеля, на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Так она образует ароматную линию и отпугнет кротов.

Чесночный настой также используют как домашнее средство для отпугивания кротов. Для его приготовления измельчите одну головку чеснока, залейте 1 л воды и оставьте на ночь. Утром процедите настой. Затем разведите его примерно в 4 л воды, добавьте несколько капель средства для мытья посуды и медленно вылейте смесь в кротовые ходы. Резкий запах чеснока может отпугнуть кротов.

Как защитить газон без отравы

Еще один способ – регулярно ухаживать за газоном и создавать меньше условий для появления личинок насекомых. Кротов привлекает доступная пища. Когда ее становится меньше, территория теряет для них часть привлекательности.

Отдельные зоны можно защитить механическими барьерами и другими ограждениями, которые ограничивают доступ животных. Так нужные участки останутся под защитой без ядов и без уничтожения кротов.

Простое разравнивание земляных куч помогает ненадолго. Газон снова выглядит аккуратно, но крот может пользоваться уже проложенными туннелями. Пока животное остается под участком, вскоре рядом появляются новые холмики.

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