Политическую иерархию художник показал с помощью красных галстуков

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Результаты трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина, которая состоялась в Шэньчжэне 19 ноября, оказались несколько невнятными . Поэтому она стала объектом шуток, мемов и шаржей.

Так, словацкий карикатурист очень точно изобразил главных участников саммита, в соответствии с отведенными им ролями. Его карикатуру под названием "Иерархия" опубликовало издание Denník N. На изображении показано, кто кого контролирует в современном мире.

Карикатурист Мартин Шутовец на псевдо Шути поставил Владимира Путина между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Си держит за красный галстук Путина, а тот – за галстук Трампа.

Шути нарисовал Путина с обнаженным торсом, а Трампа – в красной кепке

Путин на рисунке ниже обоих соседей и одет в военные штаны и берцы, при этом он стоит с голым торсом, как в молодости, и злым выражением на лице. В то же время его место посередине показывает двойное положение, поскольку он держит Трампа за красный галстук так, как Си держит за такой же галстук его. При этом Си стоит спокойно, тогда как Трамп поднимает в воздух сжатые кулаки с нелепым выражением на лице.

Добавим, что Мартин Шутовец изучал графический дизайн в Академии изящных искусств в Братиславе у профессора Любомира Лонгауэра. Он регулярно публикует картинки и комиксы с начала 21 века. За свою карьеру он опубликовал пять графических книг, содержащих карикатуры на наиболее резонансные для современности события.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Шэньчжэне Трамп, Си и Путин договорились о том, чего не существует, а также о том, изменил ли что-то для Украины саммит в Китае.