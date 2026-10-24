Не капкан і не отрута: як прогнати кротів з ділянки

Важливо прогнати тварин і при цьому не зашкодити їм

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Кроти приносять городу і користь, і шкоду. Вони знищують шкідників і розпушують землю, але водночас пошкоджують коріння рослин і газони, а їхні ходи можуть використовувати щури та миші.

З настанням холодів кроти не втрачають активності. У цей період вони риють нові ходи й залишають на поверхні свіжі купки землі.

Замість отрути та способів, які призводять до загибелі тварин, краще використовувати інші засоби відлякування. Їхнє завдання — спонукати крота вибрати інше місце.

Як приготувати розчин проти кротів

Для домашньої суміші знадобляться 4 літри води, 1 столова ложка засобу для миття посуду та 2 столові ложки касторової олії. Такі пропорції наводить Positive Bloom. Компоненти потрібно змішати, а потім полити розчином ділянки навколо кротовин. Суміш краще використовувати відразу після приготування.

Розчин впливає на ґрунт і організми, що живуть у ньому, у тому числі на личинок, якими харчуються кроти. Якщо кормової бази поменшає, ділянка втратить для тварин частину своєї привабливості.

Щоб захистити газон та рослини, кротів краще відлякувати гуманними способами

Але лише цього засобу недостатньо. Досвідчені садівники також рекомендують використовувати в боротьбі з кротами продукти із сильним ароматом. Кроти значною мірою покладаються на нюх і дотик під землею. Сильні запахи можуть спонукати їх рити тунелі в інших місцях.

Найпростіший спосіб — закопати бутони гвоздики. Їх потрібно заглибити на 5–7 см уздовж країв тунелю, на відстані приблизно 30 см один від одного. Так утвориться ароматна лінія, яка відлякуватиме кротів.

Часниковий настій також використовують як домашній засіб для відлякування кротів. Щоб його приготувати, подрібніть одну головку часнику, залийте 1 л води й залиште на ніч. Уранці процідіть настій. Потім розведіть його приблизно в 4 л води, додайте кілька крапель засобу для миття посуду й повільно вилийте суміш у кротові ходи. Різкий запах часнику може відлякати кротів.

Як захистити газон без отрути

Ще один спосіб — регулярно доглядати за газоном і створювати менше умов для появи личинок комах. Крота приваблює доступна їжа. Коли її стає менше, територія втрачає частину своєї привабливості для цих тварин.

Окремі зони можна захистити механічними бар’єрами та іншими огорожами, які обмежують доступ тварин. Так потрібні ділянки залишатимуться під захистом без отрут і без знищення кротів.

Просте розрівнювання земляних куп допомагає ненадовго. Газон знову має охайний вигляд, але кріт може користуватися вже прокладеними тунелями. Поки тварина залишається під ділянкою, невдовзі поруч з’являються нові горбики.

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