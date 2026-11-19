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Польский парламент присоединится к поддержке вступления Украины в Европейский Союз и направит в Киев своего специального представителя по европейской интеграции.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк после встречи с вице-маршалком Сейма Польши Моникой Велиховской в Варшаве.

В ходе встречи была обсуждена важность постоянной поддержки диалога и тесного контакта на уровне руководства парламентов наших государств, а также на уровне Парламентской ассамблеи Украины и Польши, которую сообщают Елена Кондратюк и Моника Велиховская.

В этом контексте обсудили создание и деятельность Польско-украинской парламентско-экспертной группы по поддержке европейской интеграции Украины. Со стороны Сейма ее сопредседателем стала Моника Велиховская. В состав группы с польской стороны также вошли депутаты Сейма Павел Коваль, Агнешка Помаска, Анджей Гжиб, Збигнев Рау и Павел Яблонский.

"Вице-спикер Моника Велиховская также сообщила мне, что в рамках работы этой Группы Сейм планирует направить в Киев своего представителя г-на Роберта Смоленя. Он опытный чиновник, имеющий экспертные знания в сфере европейских дел", — отметила вице-спикер Елена Кондратюк.

По ее словам, задачей спецпредставителя будет предоставление непосредственной поддержки украинской стороне в процессе интеграции Украины в Европейский Союз. Роберт Смолень имеет опыт работы над законодательством, необходимым для вступления Польши в ЕС, в частности, работал над механизмами сотрудничества правительства и парламента по европейским вопросам.

"Кроме того обсудили с госпожой Моникой имплементацию в Сейме Польши недавно-принятой резолюции Европарламента в отношении украинских детей. А именно необходимость усиления и расширения санкций за преступления РФ по незаконной депортации, милитаризации и изменению идентичности украинских детей. Тех, которых россия похищает и 1,6 млн наших детей" сообщила вице-спикер Елена Кондратюк.

Во время встречи также поднимался вопрос о продолжении военной помощи, безопасности и оборонного сотрудничества Украины и Польши. В частности, поставки самолетов МиГ-29, обмен опытом и экспертизой в сфере дроновых технологий.