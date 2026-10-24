Любимчики судьбы: два знака Зодиака, которых осчастливит ретроградный Меркурий
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Овнам выпала Десятка кубков, а Ракам – Туз кубков: обе карты обещают приятные перемены в личной жизни.
С 24 октября по 13 ноября 2026 года ретроградный Меркурий принесет Овнам и Ракам поводы для радости. Согласно раскладу "Телеграфа" на картах Таро, главной темой этого периода для двух знаков станут чувства, близость и душевное удовлетворение. Овнам выпала Десятка кубков – карта семейного счастья. Ракам – Туз кубков, символизирующий зарождение новых эмоций.
Овен – Десятка кубков: гармония с близкими
Для Овнов этот период пройдет под знаком тепла в отношениях. Десятка кубков олицетворяет согласие, взаимную поддержку и ощущение, что рядом – свои люди. В этом раскладе счастье связано прежде всего с домом, семьей и ближайшим окружением. Особую радость подарят моменты, когда ничего не нужно доказывать или отстаивать. Достаточно быть вместе и чувствовать, что вас понимают.
В паре на первый план выйдет общее видение будущего. Разговоры о том, что важно для обоих, добавят уверенности в отношениях. Если между близкими накопилось напряжение, карта указывает на примирение и восстановление душевного контакта. Давние споры потеряют остроту, а желание услышать друг друга окажется сильнее стремления настоять на своем.
Одинокие Овны благодаря Десятке кубков лучше поймут, что стремятся к искренним и надежным отношениям. Привлекать будет не внешний эффект, а уют рядом с другим человеком. Но карта не сводит все к романтике: ощущение полноты жизни подарят и дружеская встреча, и разговор с родными, и общее дело. Главный дар этого периода – осознать, что вы принадлежите к кругу людей, которые любят и принимают вас.
Рак – Туз кубков: новые чувства и эмоциональное обновление
Ракам Туз кубков предвещает начало светлого эмоционального периода. Карта символизирует открытость, нежность и готовность впустить в жизнь что-то дорогое сердцу. В центре внимания будут переживания, которые возвращают вкус к повседневности: симпатия, вдохновение, искренняя привязанность. На смену эмоциональной усталости придет желание делиться теплом и принимать его в ответ.
В любви Туз кубков означает зарождение чувств или их обновление. Одиноким Ракам расклад обещает приятный интерес к другому человеку, а тем, кто уже состоит в паре, – новую волну нежности. Привычные слова и жесты приобретут особое значение. Ракам будет легче говорить о личном без напряжения, показывать уязвимость и чувствовать заботу в ответ.
Еще одна тема карты – творческое вдохновение. Радость принесут занятия, в которых есть место воображению, красоте и собственным ощущениям. Для Раков это будет время внутреннего оживления: они эмоционально откликнутся на то, что раньше оставляло их равнодушными. В этом раскладе Туз кубков подчеркивает именно начало – первый теплый импульс, из которого вырастут более глубокая привязанность, новое увлечение или более бережное отношение к себе.