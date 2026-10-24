Обранці долі: два знаки Зодіаку, яких ощасливить ретроградний Меркурій

Овнам випала Десятка кубків, а Ракам – Туз кубків: обидві карти обіцяють приємні зміни в особистому житті

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Із 24 жовтня до 13 листопада 2026 року ретроградний Меркурій принесе Овнам і Ракам приводи для радості. Згідно з розкладом "Телеграфу" на картах Таро, головною темою цього періоду для двох знаків стануть почуття, близькість і душевне задоволення. Овнам випала Десятка кубків – карта родинного щастя. Ракам – Туз кубків, що символізує зародження нових емоцій.

Десятка кубків і Туз кубків обіцяють Овнам та Ракам період теплих почуттів

Овен – Десятка кубків: гармонія з близькими

Для Овнів цей період мине під знаком тепла у стосунках. Десятка кубків уособлює злагоду, взаємну підтримку й відчуття, що поруч – свої люди. У цьому розкладі щастя пов’язане передусім із домом, родиною та найближчим оточенням. Особливу радість подарують миті, коли нічого не треба доводити чи виборювати. Достатньо бути разом і відчувати, що вас розуміють.

У парі на перший план вийде спільне бачення майбутнього. Розмови про те, що важливо для обох, додадуть упевненості у стосунках. Якщо між близькими накопичилася напруга, карта вказує на примирення й відновлення душевного контакту. Давні суперечки втратять гостроту, а бажання почути одне одного виявиться сильнішим за прагнення наполягти на своєму.

Самотні Овни завдяки Десятці кубків краще зрозуміють, що прагнуть щирих і надійних стосунків. Приваблюватиме не зовнішній ефект, а затишок поруч з іншою людиною. Та карта не зводить усе до романтики: відчуття наповненості подарують і дружня зустріч, і розмова з рідними, і спільна справа. Головний дар цього періоду – усвідомити, що ви належите до кола людей, які люблять і приймають вас.

Рак – Туз кубків: нові почуття та емоційне оновлення

Ракам Туз кубків віщує початок світлого емоційного періоду. Карта символізує відкритість, ніжність і готовність впустити у життя щось дороге серцю. У центрі уваги будуть переживання, що повертають смак до повсякденності: симпатія, натхнення, щира прихильність. На зміну емоційній втомі прийде бажання ділитися теплом і приймати його у відповідь.

У коханні Туз кубків означає зародження почуттів або їхнє оновлення. Самотнім Ракам розклад обіцяє приємний інтерес до іншої людини, а тим, хто вже має пару, – нову хвилю ніжності. Звичні слова й жести набудуть особливого значення. Ракам буде легше говорити про особисте без напруження, показувати вразливість і відчувати турботу у відповідь.

Ще одна тема карти – творче натхнення. Радість принесуть заняття, де є місце уяві, красі та власним відчуттям. Для Раків це буде час внутрішнього пожвавлення: вони емоційно відгукнуться на те, що раніше залишало байдужими. У цьому розкладі Туз кубків підкреслює саме початок – перший теплий імпульс, із якого виростуть глибша прихильність, нове захоплення або дбайливіше ставлення до себе.