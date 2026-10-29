Не яд и не ловушки: как прогнать мышей из дома и не только

Действенное народное средство

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Осенью и зимой мыши особенно досаждают: они ищут тепло и пропитание в домах, сараях и курятниках. Вместо отравы можно попробовать народный способ – использовать обожжённую шерсть.

Об этом лайфхаке рассказывает "Одна минута". В курятнике этот способ предлагают как альтернативу отравленным приманкам, опасным для домашней птицы. Он также пригодится, чтобы отпугнуть мышей в дачном доме или хозяйственных постройках.

Мыши в курятнике едят корм, тревожат птицу и могут представлять опасность для цыплят, а также способствовать распространению болезней. Считается, что резкий запах горелой шерсти мыши воспринимают как сигнал опасности и уходят. Запах въедливый и, в отличие от запаха эфирных масел, которые быстро выветриваются, может надолго оставаться на окружающих поверхностях.

Ёмкость с шерстью ставят там, где часто появляются грызуны, но куда не доберутся куры.

Как подготовить шерсть и не допустить тления

Для этого способа понадобится небольшой кусочек натуральной шерсти. Осторожно обожгите его, чтобы появился характерный запах. Полностью сжигать материал не нужно.

Перед тем как отнести шерсть в курятник, дачный домик или сарай, убедитесь, что она полностью погасла и не тлеет. Дождитесь, пока материал остынет, и только потом положите его в металлическую ёмкость. Не оставляйте тлеющую шерсть без присмотра: металлическая банка не заменяет полного тушения.

Обожжённая шерсть может отпугивать мышей в курятнике без отравы. Фото сгенерировано ИИ

Где разместить средство

В курятнике поставьте металлическую ёмкость в углу, где часто пробегают мыши. Куры не должны доставать ни до шерсти, ни до содержимого ёмкости. Здесь нужен только оставшийся запах, поэтому поддерживать горение или оставлять шерсть дымиться не следует.

В дачном домике, сарае или хозяйственной пристройке положите обожжённую шерсть там, где раньше замечали грызунов.

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