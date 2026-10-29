Не отрута й не пастки: як прогнати мишей з дому й не тільки

Дієвий народний засіб

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Восени та взимку миші особливо дошкуляють: вони шукають тепло й їжу в будинках, сараях і курниках. Замість отрути можна спробувати народний спосіб – використовувати обпалену шерсть.

Про цей лайфхак розповідає "Одна хвилина". У курнику цей спосіб пропонують як альтернативу отруєним приманкам, небезпечним для свійської птиці. Він також стане в пригоді, щоб відлякати мишей у дачному будинку чи господарських будівлях.

Миші в курнику їдять корм, тривожать птицю та можуть становити небезпеку для курчат, а також сприяти поширенню хвороб. Вважається, що різкий запах паленої шерсті миші сприймають як сигнал небезпеки й ідуть. Запах їдкий і, на відміну від запаху ефірних олій, які швидко вивітрюються, може надовго залишатися на навколишніх поверхнях.

Ємність із шерстю ставлять там, де часто з’являються гризуни, але куди не дістануться кури.

Як підготувати шерсть і не допустити тління

Для цього способу знадобиться невеликий шматочок натуральної шерсті. Обережно обпаліть його, щоб з’явився характерний запах. Повністю спалювати матеріал не потрібно.

Перш ніж віднести шерсть у курник, дачний будиночок чи сарай, переконайтеся, що вона повністю згасла й не тліє. Дочекайтеся, поки матеріал охолоне, і лише потім покладіть його в металеву ємність. Не залишайте шерсть, що тліє, без нагляду: металева банка не замінює повного гасіння.

Обпалена шерсть може відлякувати мишей у курнику без отрути. Фото згенеровано ШІ

Де розмістити засіб

У курнику поставте металеву ємність у кутку, де часто пробігають миші. Кури не повинні діставати ні до шерсті, ні до вмісту ємності. Тут потрібен лише запах, що залишився, тому підтримувати горіння або залишати шерсть тліти не слід.

У дачному будиночку, сараї чи господарській прибудові покладіть обпалену шерсть там, де раніше помічали гризунів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прогнати кротів з городу без капканів і отрути.