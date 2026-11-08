Не только бутылки с водой: что положить в морозилку, чтобы дольше сохранять холод во время отключений

Старые газеты могут пригодиться во время блэкаута

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Во время отключений электроэнергии важно не только экономно использовать заряд приборов, но и позаботиться о сохранности продуктов. Особенно это касается морозильной камеры, ведь после длительного перерыва в электроснабжении еда может разморозиться и испортиться.

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Необычный способ дольше удерживать холод в морозилке предлагают специалисты Michigan State University Extension. В своих рекомендациях они советуют использовать обычные газеты, чтобы заполнить свободное пространство вокруг продуктов.

Этот способ помогает уменьшить циркуляцию воздуха внутри морозильной камеры. Кроме того, для дополнительной изоляции можно накрыть морозилку одеялами. В то же время важно не закрывать вентиляционные отверстия и не препятствовать отводу тепла от холодильника.

Газеты уменьшают циркуляцию воздуха, а одеяла помогают дополнительно изолировать морозилку Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Специалисты также подчеркивают: во время отключения электроэнергии дверцу морозилки лучше лишний раз не открывать, ведь так холод будет сохраняться дольше.

Как сообщал "Телеграф", во время отключений пользователи используют пластиковые бутылки в качестве аккумуляторов холода, чтобы поддерживать низкую температуру.