Не лише пляшки з водою: що покласти в морозилку, аби довше зберегти холод під час відключень
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Старі газети можуть стати у пригоді під час блекауту
Під час відключень електроенергії важливо не лише економно використовувати заряд приладів, а й подбати про збереження продуктів. Особливо це стосується морозильної камери, адже після тривалої перерви в електропостачанні їжа може розморозитися та зіпсуватися.
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Незвичайний спосіб довше утримувати холод у морозилці пропонують фахівці Michigan State University Extension. У своїх рекомендаціях вони радять використовувати звичайні газети, щоб заповнити вільний простір навколо продуктів.
Такий прийом допомагає зменшити циркуляцію повітря всередині морозильної камери. Крім того, для додаткової ізоляції можна накрити морозилку ковдрами. Водночас важливо не закривати вентиляційні отвори та не перешкоджати відведенню тепла від холодильника.
Фахівці також наголошують: під час відключення електроенергії дверцята морозилки краще зайвий раз не відчиняти, адже так холод зберігатиметься довше.
Як повідомляв "Телеграф", користувачі під час відключень використовують пластикові пляшки як акумулятори холоду, щоб утримувати низьку температуру.