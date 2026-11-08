Операция без названия: как десантники вернули более 800 км² и почему об этом молчали

Молчат защитники не из-за скромности

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На Александровском направлении группу десантников атаковали российские дроны, сбрасывая взрывчатку. Один из бойцов вычислил, откуда именно они работают, — с посадки в километре. Сказал командиру короткое "Я понял!" и побежал через поле прямо на враждебную позицию. Впоследствии доложил: с пилотами покончено. Командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол рассказывает эту историю как пример того, насколько близко к врагу теперь подходят его бойцы.

Этот забег — лишь один эпизод большой операции, о которой страна знает меньше, чем заслуживает. Наибольшее по охваченной территории наступление до сих пор нет кодового названия. Когда в конце октября Президент перечислял важнейшие операции года, первую он назвал просто – ДШВ.

Речь идет об Александровском направлении, где в конце января этого года на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей десантники пошли в наступление, освободив от оккупантов более 800 кв. км. Операция продолжается, а командующий ДШВ Апостол обещает больше подробностей, когда ее завершат.

Молчат десантники не из-за скромности. Любой показанный успех, объясняет Апостол, противник проанализирует первым: обратит внимание, опрокинет резервы, и солдату в поле станет труднее.

В Генштабе видят и другую пользу от такой тишины. Там есть российские карты, где под контролем оккупантов до сих пор обозначены села, давно находящиеся в украинском тылу. Туда в лучшем случае когда-то дополз "флаговтык", его уничтожили, а вверх пошел доклад о взятии. Поэтому, когда украинцы наступают тихо, российские офицеры командованию не отчитываются. Как ты объяснишь, что бой уже в Даниловке, если вчера докладывал о переднем крае в Васильевке, на двадцать километров впереди? Поэтому российский офицер молчит, пока ситуация не станет критической. Силам обороны Украины этот российский генетически выведенный страх начальства только на руку.

Чтобы понять, почему удар нанесли именно десантники, нужно отмотать полтора года назад. В июне 2025-го ДШВ возглавил бывший комбриг 95-й Полесской десантно-штурмовой бригады, Герой Украины, ныне генерал-майор Олег Апостол. На войне с 2014 года.

В первом же интервью в должности он пообещал россиянам сюрпризы и слова сдержал. Сначала десантники стабилизировали Сумскую область. Затем зашли под Доброполье, где россияне затягивали "клешню" на Барвенково с намерением отрезать всю Донеччину. Намерение не удалось, ДШВ перемололо группировку морской пехоты рф. Тем временем 7-й корпус ДШВ держал Покровскую агломерацию, откуда поздравили украинцев с новым 2026 годом: "Покровск — стоит. Мирноград — стоит. Гришино — стоит. Стоим мы — стоит Украина".

Тем временем россияне искали успех на других участках фронта. Летом 2025 они впервые перешли границу Днепропетровской области и начали заходить в села за ней. Замысел был прост: сделать на Днепропетровщине буферную зону на границе с Донеччиной. А на стыке с Запорожской областью у россиян появился шанс обойти украинские позиции и повернуть на Орехов и Запорожье.

В ответ Апостол решил бить по узким местам, создавая для врага необходимость опрокидывать резервы и ломая его планы. Такую тактику командующий ДШВ успешно использовал и дальше, поэтому с приходом нового главнокомандующего десантников оставили на этом направлении. По словам Апостола, Драпатый поверил в его план, а десантники исполнили почти все, что пообещали новому главкому.

Первыми об Александровском контрнаступлении Сил обороны Украины объявили еще в начале февраля российские военблогеры. Украинское командование на запросы журналистов сдержанно отвечало, что контрнаступлением это назвать нельзя.

Аналитики американского Института изучения войны сначала вообще предполагали , что Москва придумала "контрнаступление ВСУ", чтобы прикрыть фейковые отчеты собственных командиров о продвижении. Фейковые отчеты действительно существовали — только прятали они российское отступление. Но уже вскоре те же аналитики писали об украинских контратаках на стыке областей, а France 24 – об освобождении 201 кв. км за пять дней, назвав это самым большим украинским успехом на поле боя за 2,5 года.

Далее события обгоняли прессрелизы. Через несколько дней стало известно об освобождении около 400 кв. км украинских земель. Западные журналисты искали причины успеха Сил обороны, предполагая, что он связан с отключением Starlink для россиян. Сам Апостол в интервью DW отмечал, что отключение Starlink помогло лишь частично, ведь противник быстро нашел противодействие. Решающими факторами он считает скрытность, быстроту и правильно выбранное направление.

До марта почти вся Днепропетровская область была освобождена, оставалось зачистить от оккупантов несколько сел. Россияне начали опрокидывать войска из-под Покровска и Мирнограда, пытаясь сдержать десантников и одновременно уменьшая количество атак под Покровском. Так контрнаступление на юге прикрывало оборону на востоке.

Затем наступила информационная тишина. О том, что 5 мая начался второй этап операции, страна узнала всего через несколько месяцев. DeepState, ежедневно обновляющие карту фронта, объясняли читателям: освобожденные участки намеренно наносят с опозданием, чтобы не навредить операции.

12 августа тишину прервали. Главнокомандующий Михаил Драпатый, начальник Генштаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ Олег Апостол доложили президенту : освобождено 745 кв. км и 26 сел. Еще более 300 кв. км в тылу зачистили от диверсионных групп, успевших туда проникнуть. По сообщению Офиса Президента, россияне в этой операции потеряли по меньшей мере 9550 убитыми и более 6600 ранеными. Среди убитых — двое командиров батальонов и командир роты, еще одного ротного взяли в плен.

Что это дало, видно на трех участках фронта. Создать буферную зону на Днепропетровщине у россиян не получилось. Это и было главной целью Сил обороны – сорвать продвижение противника и вытеснить его на границу области. Плюс опрокидывание резервов из-под Покровска и провал обхода на Орехов. Планы оккупантов обломались об украинских десантников.

Апостол говорит, это обычная практика, когда россияне годами заходят на какую-нибудь территорию, а теряют ее гораздо быстрее. Когда он еще командовал бригадой, россияне четыре месяца шли в Тернов, а десантники отбили 80% за две недели. На Александровском направлении это повторили в масштабе трех областей.

Публично об операции и ее результате заявили накануне Дня Независимости. Апостол не скрывал, что хотелось поддержать людей хорошими новостями, ну и немного похвастаться. Однако с тех пор снова действует правило: "Пока не остановимся, мы ничего рассказывать не будем".

К концу октября освобожденная площадь превысила 800 квадратных километров, и к 26 селам, говорит командующий, могут добавиться еще до десяти — о них сообщают, когда это будет безопасно для тех, кто там стоит. Может быть, тогда в операции появится и название.

И это только одно направление. Апостол считает так: из одиннадцати бригад ДШВ пять стоят в обороне, шесть наступают на разных направлениях. Чтобы те, кто держит оборону, не теряли темп и понимания ситуации, комбатов или ротных на несколько дней заводят в наступающую бригаду — посмотреть, почувствовать и по возвращению работать по-новому.

7-й корпус ДШВ под командованием бригадного генерала Евгения Ласийчука первую половину года держал Покровск, а с сентября зашел на Гуляйпольское направление — самое горячее по количеству боев. Против корпуса стоят четыре русских армии и армейский корпус, и цель у них та же: обойти Орехов через Гуляйполе и выйти к Запорожью. Здесь степь и мало застройки, силы накопить трудно, так что противник ходит малыми пехотными группами.

Десантники отвечают глубиной: их зона поражения достигает 20-40 км, чтобы подкрепление и логистика по трассе Гуляйполе – Роды не доезжали до фронта. За месяц ПВО корпуса сбила более тысячи вражеских дронов. А осенью наземный робот 5-й штурмовой бригады, работающий в полосе корпуса, вывез с позиций четырех раненых за две ходки — вторую уже в темноте, под сопровождением "мавиков".

Свой способ воевать в ДШВ называют "технодесантом". На практике он выглядит так: впереди пехота, держащая передний край и зачищающая деревни; над ней разведка и FPV; позади беспилотная логистика, подвозящая боеприпасы и вывозящая раненых, потому что пройти 15–20 километров пешком со всем грузом почти невозможно.

Но ни одна технология пехоту не заменит, настаивает Апостол: без человека не видно, куда двигается противник, и некому зачистить деревню. Человека нужно беречь, и для этого есть набор приемов, которые командующий не раскрывает, чтобы противник не изучал тактику. Говорит только, что ведет собственную таблицу — от чего противник терпит поражения и что срабатывает в бою. За ней выходит, что десантники побеждают в девяти из десяти встречных боев.

Новобранца в ДШВ готовят с учетом этого опыта. Апостол упоминает бойца из другого рода войск, которого когда-то научили от FPV просто закрываться. На полигоне его переучили, пока тот не поверил, что, действуя иначе, выйдет из-под дрона.

ДШВ также известен тем, что командирам не расписывают каждый шаг. Апостол дает задачу, а как ее будут выполнять решают командиры на местах. Командующий ДШВ вспоминает, как раненый командир дал своим людям команду отходить, а сам остался и дальше воевал. Именно такие эпизоды, говорит Апостол, и не дают думать о том, чтобы сдаваться.

Для тех, кто перенес тяжелые ранения, в ДШВ запустили проект "ПРОТЕ_З ДШВ. БУДЬ СЕРЕД СВОЇХ". Он предлагает воинам с ампутациями, желающими оставаться в армии, новые возможности. Амбассадорами проекта являются десантники, которые сами прошли этот путь.

Для сохранения бойцов в ДШВ ищут разные технологические решения. Так, в ноябре десантники получили на испытание "Мушлю" — экспериментальное укрытие из гидроизоляционного пластика для мест, где высоко стоят грунтовые воды. Акцент на технологичности виден и по рекрутингу ДШВ, который призывает: Становись технодесантником!

8 ноября Десантно-штурмовые войска отмечают свой профессиональный праздник, который приходится на день Собора Архистратига Михаила – главнокомандующего силами Господних и, по совместительству, покровителя ДШВ. В этот день, как и в каждый другой, должны поблагодарить украинских десантников за их службу.

И пусть некоторые их операции нам пока неизвестны, или просто не имеют своего названия, имена есть у тех сел и городков, которые они возвращают – Зирка и Зеленая Роща, Мирное и Привольное, Злагода и Воскресенка и десятки других.

Спасибо вам!