За вітром, інеєм і хмарами цього дня намагалися передбачити прихід зимових холодів

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У вівторок, 17 листопада 2026 року, за новим церковним календарем вшановують святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського, та преподобного Лазаря, іконописця Константинопольського. Цього дня моляться про зцілення, зміцнення віри й підтримку у випробуваннях.

Чим відомі Григорій Чудотворець і Лазар Іконописець

Святитель Григорій жив у III столітті та походив із язичницької родини в Малій Азії. Він здобув добру освіту, а під час навчання познайомився з християнським ученням. Важливу роль у його духовному становленні відіграв богослов Оріген, у якого майбутній святитель навчався в Кесарії Палестинській.

Повернувшись на батьківщину, Григорій присвятив себе церковному служінню та став єпископом Неокесарії. Він мав дар чудотворення. Його проповіді сприяли поширенню християнства, а серед богословської спадщини святителя – виклад учення про Святу Трійцю.

Преподобний Лазар жив у IX столітті, був ченцем і писав ікони в Константинополі. За імператора Феофіла, який підтримував іконоборство, його ув’язнили й катували, вимагаючи відмовитися від своєї справи. За переданням, у порятунку Лазаря допомогла імператриця Феодора. Після звільнення він продовжив створювати святі образи.

Про що моляться та як проводять цей день

До Григорія Чудотворця звертаються з проханнями про здоров’я, мудрість і духовну силу у складних життєвих обставинах. Пам’ять Лазаря Іконописця пов’язана зі стійкістю у вірі та шануванням святинь. Віряни відвідують храм, приділяють час молитві, турботі про близьких і допомозі нужденним.

Віряни цього дня відвідують храм і приділяють час молитві Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На 17 листопада припадає Різдвяний піст, який за новим календарем триває з 15 листопада до 24 грудня. У цей період традиційно утримуються від м’яса, молочних продуктів та яєць. Підготовку до Різдва також присвячують милосердю, примиренню та добрим справам.

Що не можна робити 17 листопада

Виносити з дому цінні речі — за народними повір’ями, разом із ними можна було віддати удачу й достаток.

— за народними повір’ями, разом із ними можна було віддати удачу й достаток. Позичати гроші — вірили, що позичені цього дня кошти можуть забрати фінансове благополуччя.

— вірили, що позичені цього дня кошти можуть забрати фінансове благополуччя. Стригти волосся — вважали, що така дія може накликати невдачі у важливих справах.

— вважали, що така дія може накликати невдачі у важливих справах. Сваритися та лихословити — побутувало повір’я, що конфлікт, який розпочався цього дня, затягнеться надовго.

— побутувало повір’я, що конфлікт, який розпочався цього дня, затягнеться надовго. Ображати інших і поширювати плітки — у церковній традиції закликають не завдавати ближнім душевного болю.

— у церковній традиції закликають не завдавати ближнім душевного болю. Заздрити чужим успіхам — заздрість вважають руйнівним почуттям, якого слід уникати.

— заздрість вважають руйнівним почуттям, якого слід уникати. Відмовляти в допомозі нужденним — не варто залишати без підтримки тих, хто опинився у скруті.

За народним звичаєм, ягоди горобини на підвіконні вважали оберегом оселі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Народні прикмети 17 листопада

Вранці з’явився іній — очікували сильних морозів.

— очікували сильних морозів. Небо затягнуло хмарами — вірили, що негода затримається надовго.

— вірили, що негода затримається надовго. Дме сильний вітер — погода незабаром зміниться.

— погода незабаром зміниться. День ясний і морозний — зима мала бути холодною.

— зима мала бути холодною. Біля оселі багато мишей — це вважали ознакою суворої зими.

— це вважали ознакою суворої зими. День сонячний і теплий — очікували сухої погоди до кінця листопада.

— очікували сухої погоди до кінця листопада. Іде дощ — останні тижні місяця, за повір’ям, будуть сирими.

Як повідомляв "Телеграф", Різдвяний піст за новим церковним календарем у 2026 році триває з 15 листопада до 24 грудня, тож 17 листопада припадає на його початок за новим календарем. Цей 40-денний період поєднує стриманість у їжі з молитвою та допомогою ближнім, тому духовна підготовка не обмежується харчовими правилами.