Один дома по-одесски: почему Кевин обязательно бы "потерялся" в отеле "Бристоль"

Позаботиться об идеальном отдыхе для себя и семьи сегодня совсем просто

Декабрь — это время, когда зима окончательно вступает в свои права, а люди все активнее готовятся к рождественско-новогодним праздникам. Также это период, когда можно вспомнить о важных предпраздничных событиях. Например, совсем недавно, в прошлом месяце, отметил день рождения один из самых известных и старейших отелей Одессы — Bristol Hotel 5 Odesa. Интересно, что более 30 лет назад в этот же период мир увидели первые две части культовой рождественской комедии Криса Коламбуса "Один дома".

Как это все связано? Что ж, вдруг вы еще не определились, как организовать грядущие зимние праздники, "Телеграф" охотно расскажет, почему стоит подарить себе камерный гостиничный отпуск и почему уже взрослый Кевин МакКалистер (если бы, конечно, посетил Одессу) обязательно бы выбрал местом для проживания пятизвездочный отель "Бристоль".

(На нем вязаная шапка с оленями и теплая оливковая куртка на меховой подкладке, за плечами — небольшой рюкзак с минимумом вещей, а лицо украшает довольная улыбка. Он — отчаянный искатель приключений посреди шумной Одессы, где его интересует каждый уголок, но жить он хочет в наиболее комфортном месте, которое только можно представить. Поэтому добрый господин таксист останавливает свою машину на углу улиц Итальянская и Нины Строкатой, и он оказывается перед ним…)

Немного об архитектуре

Говорят, что рассматривать что-либо, разинув рот, немного невежливо, но когда что-то завораживает, то не стоит сдерживать эмоции. А "Бристоль" очаровывает сразу, начиная с внешнего вида. Еще бы, ведь это величественное четырехэтажное здание, построенное по проекту знаменитого архитектора Александра Бернардацци на рубеже XIX и ХХ веков.

Здание Bristol Hotel является одним из самых красивых в Одессе

Приятный розовый цвет фасада перемежается малыми архитектурными формами в виде светлой лепнины и статуи кариатиды, украшающей третий этаж. Взгляд невольно задерживается на изящной каменной руке, простирающейся к городу, раскинувшемуся перед ней. За время недолгого созерцания совсем нетрудно представить, что это — своеобразная хранительница Одессы, благословляющая город на процветание. Совсем неудивительно, что гостинице присвоен статус "памятника архитектуры".

Рядом с заведением расположено немало столиков, недвусмысленно намекающих: здесь есть ресторан, где умеют и любят готовить. От мысли о еде желудок искателя приключений начинает издавать звуки, похожие на завывание кита, выброшенного на берег, и от размышлений о высоком приходится отвлечься. Поэтому наконец-то закрыв рот, путешественник растирает чуть замерзшие руки — да, одесская погода в ноябре уже дышит холодцом, — и уверенно направляется ко входу. Еще несколько шагов, и вот наш искатель приключений уже посреди просторного и светлого лобби в стиле необарокко.

Несомненно, первое, что привлекает его взгляд, это огромная мраморная лестница. Впоследствии он узнает, что она — особая гордость отеля, ведь изготовлена из редкой породы мрамора "Беж Розе". Материал выгодно выделяется благодаря естественному освещению, проникающему в отель через витражное окно из итальянского стекла.

Фойе отеля завораживает своим внешним видом

С обеих сторон лестницу венчают бронзовые статуи — владычицы морской стихии Сирены и Богини Плодородия. Они отреставрированы максимально близко к оригиналу и являются ровесниками самого отеля. Готовы поспорить, путешественнику захочется их сфотографировать на память, но это уже после регистрации…

Куда же без истории?

Как и каждый уважающий себя искатель приключений, наш герой ценит хорошие истории. А отелю "Бристоль", повидавшему немало всего за свою долгую 125-летнюю историю, есть о чем рассказать. Поэтому приветливый персонал отеля охотно проводит своего нового гостя в выбранный номер, одновременно делясь различными изюминками из гостиничной жизни. И никаких проблем из-за языкового барьера бояться не стоит — коллектив "Бристоля" свободно владеет несколькими иностранными, поэтому всегда рад приветствовать посетителей из разных уголков мира.

Работники отеля рады приветствовать каждого гостя

За время пребывания на рецепции, поездки на лифте и прогулки широкими коридорами работники поведают куда больше, чем вездесущий интернет. Теперь путешественник будет знать, что "Бристоль" был одним из первых четырехэтажных зданий в Одессе, а возвели его на месте доходного дома с тремя хлебными магазинами. Владел ими купец ІІ гильдии Наум Юровский. Мысленно поблагодарив уважаемого господина за предоставленное место, наш искатель приключений продолжит слушать о том, что отель строили в стиле Возрождения в сочетании с элементами барокко.

Когда-то Bristol Hotel выглядел так

Необычное для украинского уха название Bristol Hotel получил от своего венского "собрата", который в свое время был любимым местом отдыха состоятельных одесситов. Несмотря на то, что звание пятизвездочного отель получил лишь спустя много лет после основания, популярность среди посетителей пришла к нему сразу. Это и неудивительно, ведь предоставлял уникальные тогда услуги — постоянное отопление, электрическое освещение, ванную комнату на каждом этаже, телефоны и даже лифт. Ну и персонал в BRISTOL был всегда на самом высоком уровне — что сохранилось и по сей день.

Зайдя в просторный люкс, наш путешественник попробует себя в роли Юлия Цезаря, ведь одновременно будет рассматривать каждый уголок номера и дальше слушать увлекательный исторический гостиничный рассказ.

Гостиничные номера обустроены с особым шармом

Например, о том, как во времена "советов" гостинице пришлось избавиться от так называемого "буржуазного" названия. За тогдашний цвет фасада его назвали "Красный" (гостинница "Красная"), чтобы угодить партии. Но одесситы среди персонала, хитро подмигнув, по секрету прошепчут, что на самом деле красный — это за его красоту.

За нынешний вид отеля взялись еще в 2002 году. Именно тогда "Бристоль" закрыли на реконструкцию. Благодаря талантливому архитектору Наталье Мержиевской был сохранен профиль отеля, а в интерьер легко вплели сразу несколько стилей, среди которых, конечно же, и нестареющая классика. Мебель в номерах вся изготовлена по индивидуальному заказу в далекой Италии. Над элементами для люксовых комнат работал Angelo Cappellini, а над остальной — Giorgio Piotto. И хотя над реставрацией отеля трудились годами, вплоть до декабря 2010-го, это того стоило.

Итальянские мастера позаботились о наличии хорошей мебели в отеле

В разное время Bristol Hotel выбирали местом жительства немало известных людей. Среди них — писатель Теодор Драйзер, актер Богдан Ступка, голливудская звезда Джон Малкович, певец Леонид Утесов, киноактриса Вера Холодная и многие другие. Сегодня здесь тоже останавливаются украинские и иностранные знаменитости, политики, спортсмены, ведь ценят сервис и комфорт заведения.

Чтобы не обременять гостя, его очень быстро оставят наедине. И это будет время не только для наслаждения мягкой и удобной кроватью или теплой ванной, но и для созерцания невероятных лепнины и картин, украшающих каждый номер "Бристоля".

А поесть?

К сожалению, пищей только духовной наш организм насытиться не способен. Поэтому оставив верхнюю одежду в номере, путешественник, конечно же, отправится на поиски вкусностей. В этом случае "Бристоль" снова превосходит другие отели, ведь имеет на своей базе ресторан Le Grand Café Bristol.

Роскошный интерьер заведения сразу же привлекает внимание посетителей, стоит только переступить порог. Чего только стоит мозаичный пол, который был выложен вручную из десятков тысяч элементов.

Великолепие ресторана Le Grand Café Bristol не может остаться незамеченным

Выискивая себе столик, наш путешественник случайно познакомится посреди зала со статным господином в черной форме. На вопрос, вкусная ли здесь еда, он обязательно услышит с десяток шуток и еще больше советов по меню.

Это и неудивительно, ведь столкнуться посреди Le Grand Café Bristol с его бренд-шефом Айком Вейштортом довольно просто. Он не только распоряжается кухней ресторана, но и нередко интересуется мнениями гостей о том, насколько им нравятся выбранные блюда.

Бренд-шеф Айк Уэйшторт охотно общается с посетителями ресторана

Шеф Вейшторт — личность известная как в Украине, так и за рубежом. Он имел опыт работы в различных заведениях, среди которых есть и отмеченные мишленовскими звездами. Об изысканной кухне ему известно все, и имеющиеся знания он изящно использует в ресторане Bristol Hotel.

"Я просто вижу и чувствую их. Вкусовые сочетания и подачи. Беру за основу классический европейский рецепт блюда и интерпретирую его по собственному видению. Это всегда гибрид традиций и новаторства", — объяснит он, сначала опять же отшутившись, будто вообще не причастен к местной кулинарной магии.

Процесс приготовления для шефа Уэйшторта — настоящее волшебство

В ресторане также найдется огромный выбор напитков: от безалкогольных лимонадов, фрешей, коктейлей и привычных кофе-чая до элитных вин и другого алкоголя. Особенностью формирования винной карты заведения является то, что администрация делает акцент на возможности представить локальный сегмент напитков. Поэтому любой из иностранцев сможет познакомиться с украинским алкоголем, ведь Le Grand Café Bristol тесно сотрудничает с одесской компанией SHABO и рядом других украинских производителей. Те, кто все же больше заинтересован напитками из-за рубежа, тоже имеет из чего выбрать.

Конечно же, многих путешественников могут удивлять длинные и причудливые названия позиций в меню, однако сами блюда всегда радуют своим непревзойденным вкусом. Здесь найдется место и многочисленным свежим салатам, и интересным гарнирам, и различным видам закусок, и, конечно же, десертам. Ну и куда же без особого местного колорита — в Le Grand Café Bristol удастся отведать знаменитые форшмак, тюлечку и фаршированную рыбу, которые давно стали гастрономической визитной карточкой Одессы.

Каждое блюдо в ресторане кажется искусством

Постойте, скажете вы. Но ведь наш путешественник с детства выбирает простые перекусы, а не высокую кухню! И мы все знаем о его любви к мороженому! Нет вопросов, шеф Вейшторт и с этим справится, добавив к мороженому еще несколько ингредиентов, благодаря этому превратив обычный десерт в съедобное искусство. Так что угодить удастся любому, даже самым переборчивым гостям — из-за стола голодным не встанешь.

А к еде опытный персонал всегда подберет бокал игристого (или другого алкоголя по Вашему вкусу)

Только есть и спать?

Многие гости "Бристоля" приезжают в Одессу по делам, поэтому не проводят все свободное время в отеле. Но если представить, что наш искатель приключений решит сначала отдохнуть, а не устраивать экскурсии по городу, то ему найдется чем заняться в отеле.

Можно, например, завернувшись в мягкий белоснежный халат, продефилировать через несколько коридоров к просторному СПА. Здесь тебе и сауна, и массажные кабинеты, и, конечно же, фаворит большинства — бассейн. Существует и возможность потренироваться, если вы любитель регулярных спортивных нагрузок — фитнес-зал достаточно просторный и оснащен современным инвентарем.

Отдых в SPA – всегда хорошая идея!

Летом в Bristol Hotel 5* Odesa доступна еще и терраса для загара, а в холодный период года с нее можно просто посмотреть на город (удастся даже передать привет Черному морю). До пляжа от отеля, кстати, всего каких-то 20 минут пешком.

Не стоит выпускать из виду и более серьезные моменты. Учитывая полномасштабную войну в Украине, каждому хочется иметь безопасное место на время воздушных тревог. Одесса, к сожалению, постоянно находится под прицелом российского агрессора, и администрация "Бристоля" учитывает этот нюанс.

В Bristol Hotel беспокоятся о безопасном отдыхе своих гостей, поэтому убежище открыто 24/7

В заведении есть просторный шелтер на минус втором этаже, где хватит места и для посетителей, и для персонала. В укрытии достаточно стульев, несколько лежаков и даже кроватей, что очень удобно в случае ночных тревог. Также здесь найдется запас воды и аптечка. А о самой воздушной опасности гостей здесь информируют через громкоговоритель, поэтому времени спуститься и спрятаться будет достаточно. На случай отключений света заведение оборудовано мощным генератором, который не позволит посетителям остаться без света и интернета. Словом, ко всем непредвиденным ситуациям в отеле готовы.

Добавим еще и то, что Bristol Hotel 5* Odesa в лучших традициях современности является экофрендли заведением. Большинство упаковок местных средств гигиены изготовлены из повторно переработанных материалов, что позволяет уберечь природу от дополнительного загрязнения.

А так выглядит президентский люкс в Bristol Hotel

…Вариантов того, как могло бы завершиться путешествие взрослого Кевина МакКалистера в Одессу, множество. Но, бесспорно, отдых в "Бристоле" ему бы запомнился высоким уровнем комфорта и безопасности, которые только можно гарантировать в современных украинских реалиях. Поэтому если вы все еще раздумываете над зимним уикендом, можете смело попробовать себя в роли гостя пятизвездочного одесского отеля, чтобы хотя бы ненадолго отвлечься от непростых будней. Будьте уверены, персонал "Бристоля" всегда с радостью ждет новых посетителей.