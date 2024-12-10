Сам удома по-одеськи: чому Кевін обов’язково б "загубився" у готелі "Брістоль"

Подбати про ідеальний відпочинок для себе та родини сьогодні зовсім просто

Грудень — це час, коли зима остаточно вступає у свої права, а люди дедалі активніше готуються до різдвяно-новорічних свят. Також це період, коли можна згадати про важливі передсвяткові події. Наприклад, зовсім нещодавно, минулого місяця, відзначив день народження один з найвідоміших та найстаріших готелів Одеси — Bristol Hotel 5 Odesa. Цікаво, що понад 30 років в цей же період світ побачили перші дві частини культової різдвяної комедії Кріса Коламбуса "Сам удома".

Як це все пов'язано? Що ж, раптом ви ще не визначилися, як організувати прийдешні зимові свята, "Телеграф" залюбки розповість, чому варто подарувати собі камерну готельну відпустку та чому вже дорослий Кевін МакКалістер (якби, звісно, завітав до Одеси) обов'язково б обрав місцем для проживання п'ятизірковий готель "Брістоль".

(На ньому в’язана шапка з оленями і тепла оливкова куртка на хутровій підкладці, за плечима — невеликий рюкзак із мінімумом речей, а обличчя прикрашає задоволена усмішка. Він — відчайдушний шукач пригод посеред гамірної Одеси, де його цікавить кожен куточок, але жити він хоче у найбільш комфортному місці, що лише можна уявити. Тож добрий пан таксист зупиняє свою автівку на розі вулиць Італійська та Ніни Строкатої, і він опиняється перед ним…)

Трохи про архітектуру

Говорять, що роздивлятися будь-що, роззявивши рота, трохи неввічливо, але коли щось зачаровує, то не варто стримувати емоцій. А "Брістоль" чарує одразу, починаючи із зовнішнього вигляду. Ще б пак, бо ж це велична чотириповерхова будівля, зведена за проєктом знаменитого архітектора Олександра Бернардацці на межі ХІХ та ХХ століть.

Будівля Bristol Hotel є однією із найкрасивіших в Одесі

Приємний рожевий колір фасаду перемежовується малими архітектурними формами у вигляді світлої ліпнини та статуї каріатиди, що прикрашає третій поверх. Погляд мимоволі затримується на витонченій кам’яній руці, що простягається до міста, розкинутого перед нею. За час недовгого споглядання зовсім неважко уявити, що це — своєрідна берегиня Одеси, котра благословляє місто на процвітання. Зовсім не дивно, що готелю надано статус "пам'ятника архітектури".

Поруч із закладом розташовано чимало столиків, які недвозначно натякають: тут є ресторан, де вміють і люблять готувати. Від думки про їжу шлунок шукача пригод починає видавати звуки, схожі на завивання кита, викинутого на берег, і від роздумів про високе доводиться відволіктися. Тому нарешті закривши рота, мандрівник розтирає трохи замерзлі руки — так, одеська погода в листопаді вже дихає холодцем, — і впевнено прямує до входу. Ще кілька кроків, і ось наш шукач пригод вже посеред просторого та світлого лоббі в стилі необароко.

Безсумнівно, перше, що привертає його погляд, це величезні мармурові сходи. Згодом він дізнається, що вони — особлива гордість готелю, адже виготовлені з рідкісної породи мармуру "Беж Розе". Матеріал вигідно виділяється завдяки природному освітленню, що проникає до готелю через вітражне вікно з італійського скла.

Фоє готелю заворожує своїм зовнішнім виглядом

З обох боків сходи вінчають бронзові статуї — володарки морської стихії Сирени та Богині Родючості. Вони відреставровані максимально близько до оригіналу і є однолітками самого готелю. Закладаємось, мандрівнику захочеться їх сфотографувати на пам’ять, але то вже після реєстрації…

Куди ж без історії?

Як і кожен поважаючий себе шукач пригод, наш герой цінить гарні історії. А готелю "Брістоль", що побачив чимало всього за свою довгу 125-річну історію, є про що розповісти. Тож привітний персонал готелю залюбки проводить свого нового гостя до обраного номера, водночас ділячись різноманітними цікавинками з готельного життя. І жодних проблем через мовний бар'єр боятися не варто — колектив "Брістолю" вільно володіє кількома іноземними, тож завжди радий вітати відвідувачів із різних куточків світу.

Працівники готелю раді вітати кожного гостя

За час перебування на рецепції, поїздки на ліфті та крокування широкими коридорами працівники повідають куди більше, ніж усюдисущий інтернет. Відтепер мандрівник знатиме, що "Брістоль" був однією із найперших чотириповерхових будівель в Одесі, а звели його на місці прибуткового будинку з трьома хлібними магазинами. Володів ними купець ІІ гільдії Наум Юровський. Подумки подякувавши поважному пану за надане місце, наш шукач пригод продовжить слухати про те, що готель будували у стилі Відродження в поєднанні з елементами бароко.

Колись Bristol Hotel виглядав так

Незвичайну для українського вуха назву Bristol Hotel отримав від свого віденського "побратима", що свого часу був улюбленим місцем відпочинку заможних одеситів. Попри те, що звання п’ятизіркового готель отримав лише через багато років після заснування, популярність серед відвідувачів прийшла до нього відразу. Це й не дивно, адже надавав унікальні тоді послуги — постійне опалення, електричне освітлення, ванну кімнату на кожному поверсі, телефони та навіть ліфт. Ну і персонал у BRISTOL був завжди на найвищому рівні — що збереглося й донині.

Зайшовши до просторого люксу, наш мандрівник спробує себе у ролі Юлія Цезаря, адже водночас розглядатиме кожен куточок номера і далі слухатиме захопливу історичну готельну оповідку.

Готельні номери облаштовані з особливим шармом

Наприклад, про те, як за часів "совєтів" готелю довелося позбутися так званої "буржуазної" назви. За тодішній колір фасаду його назвали "Червоний" (гостинница "Красная"), аби вгодити партії. Але одесити серед персоналу, хитро підморгнувши, по секрету прошепочуть, що насправді красний — це за його красу.

За нинішній вигляд готелю взялися ще у 2002 році. Саме тоді "Брістоль" закрили на реконструкцію. Завдяки талановитій архітекторці Наталії Мержіївській було збережено профіль готелю, а в інтер’єр легко вплели одразу кілька стилів, серед яких, звісно ж, і нестаріюча класика. Меблі у номерах всі виготовлені за індивідуальним замовленням у далекій Італії. Над елементами для люксових кімнат працював Angelo Cappellini, а над рештою — Giorgio Piotto. І хоча над реставрацією готелю трудилися роками, аж до грудня 2010-го, це того вартувало.

Італійські майстри потурбувалися про наявність гарних меблів у готелі

У різний час Bristol Hotel обирали за місце проживання чимало відомих людей. Серед них — письменник Теодор Драйзер, актор Богдан Ступка, голлівудська зірка Джон Малкович, співак Леонід Утьосов, кіноакторка Віра Холодна та чимало інших. Сьогодні тут теж зупиняються українські та закордонні знаменитості, політики, спортсмени, адже цінять сервіс та комфорт закладу.

Аби не обтяжувати гостя, його дуже швидко залишать наодинці. І це буде час не лише для насолоди м’якеньким та зручним ліжком чи теплою ванною, а й для споглядання неймовірних ліпнин та картин, що прикрашають кожен номер "Брістоля".

А поїсти?

На жаль, їжею лише духовною наш організм насититися не здатний. Тож залишивши верхній одяг у номері, мандрівник, звісно ж, вирушить на пошуки смаколиків. У цьому випадку "Брістоль" знову перевершує інші готелі, адже має на своїй базі ресторан Le Grand Café Bristol.

Розкішний інтер’єр закладу одразу ж привертає увагу відвідувачів, варто лишень переступити поріг. Чого лише вартує мозаїчна підлога, котра була викладена вручну з десятків тисяч елементів.

Пишність ресторану Le Grand Café Bristol не може лишитися непоміченою

Шукаючи собі столик, наш мандрівник випадково познайомиться посеред залу зі статним паном у чорній формі. На запитання, чи смачна тут їжа, він обов’язково почує з десяток жартів і ще більше порад щодо меню.

Це і не дивно, адже зіштовхнутися посеред Le Grand Café Bristol із його бренд-шефом Айком Вейштортом доволі просто. Він не лише розпоряджається кухнею ресторану, а й нерідко цікавиться думками гостей щодо того, наскільки їм смакують обрані страви.

Бренд-шеф Айк Вейшторт залюбки спілкується із відвідувачами ресторану

Шеф Вейшторт — особистість відома як в Україні, так і за кордоном. Він мав досвід роботи у різних закладах, серед яких є й відзначені мішленівськими зірками. Про вишукану кухню йому відомо все, і наявні знання він витончено використовує у ресторані Bristol Hotel.

"Я просто бачу і відчуваю їх. Смакові поєднання і подачі. Беру за основу класичний європейський рецепт страви та інтерпретую його за власним баченням. Це завжди гібрид традицій та новаторства", — пояснить він, спочатку знову ж таки віджартувавшись, ніби взагалі не дотичний до місцевої кулінарної магії.

Процес готування для шефа Вейшторта — справжня магія

У ресторані також знайдеться величезний вибір напоїв: від безалкогольних лимонадів, фрешів, коктейлів та звичних кави-чаю до елітних вин та іншого алкоголю. Особливістю у формуванні винної карти закладу є те, що адміністрація робить акцент на можливості презентувати локальний сегмент напоїв. Тому будь-хто з іноземців зможе познайомитися із українським алкоголем, адже Le Grand Café Bristol тісно співпрацює із одеською компанією SHABO та низкою інших українських виробників оковитої. Ті, хто все ж більше зацікавлений напоями з-за кордону, теж має із чого обрати.

Звісно ж, багатьох мандрівників можуть дивувати довгі і вигадливі назви позицій в меню, однак самі страви завжди радують своїм неперевершеним смаком. Тут знайдеться місце і численним свіжим салатам, і цікавим гарнірам, і різним видам закусок, і, звісно ж, десертам. Ну і куди ж без особливого місцевого колориту — в Le Grand Café Bristol вдасться покуштувати знамениті форшмак, тюлечку та фаршировану рибу, які давно стали гастрономічною візитівкою Одеси.

Кожна страва у ресторані видається мистецством

Стійте, скажете ви. Але наш мандрівник з дитинства обирає прості перекуси, а не високу кухню! І ми всі знаємо про його любов до морозива! Немає питань, шеф Вейшторт і з цим впорається, додавши до морозива ще кілька інгредієнтів, завдяки цьому перетворивши звичайний десерт на їстівне мистецтво. Тож вгодити вдасться будь-кому, навіть найбільш перебірливим гостям — з-за столу голодним не встанеш.

А до їжі досвідчений персонал завжди підбере келих ігристого (чи іншого алкоголю за Вашим смаком)

Тільки їсти і спати?

Чимало гостей "Брістолю" приїздять до Одеси у справах, тож не проводять весь вільний час у готелі. Але якщо уявити, що наш шукач пригод вирішить спочатку відпочити, а не влаштовувати екскурсії містом, то йому знайдеться чим зайнятися у готелі.

Можна, наприклад, загорнувшись у м’який білосніжний халат, продефілювати через кілька коридорів до просторого СПА. Тут тобі і лазня, і масажні кабінети, і, звичайно ж, фаворит більшості — басейн. Існує й можливістю потренуватися, якщо ви любитель регулярних спортивних навантажень — фітнес-зал досить просторий і оснащений сучасним інвентарем.

Відпочинок у SPA — завжди гарна ідея!

Влітку у Bristol Hotel 5* Odesa доступна ще й тераса для засмагання, а в холодний період року з неї можна просто подивитися на місто (вдасться навіть передати вітання Чорному морю). До пляжу від готелю, до речі, всього якихось 20 хвилин пішки.

Не варто випускати із уваги й більш серйозні моменти. Зважаючи на повномасштабну війну в Україні, кожному хочеться мати безпечне місце на час повітряних тривог. Одеса, на жаль, постійно перебуває під прицілом російського агресора, і адміністрація "Брістолю" враховує цей нюанс.

У Bristol Hotel турбуються про безпечний відпочинок своїх гостей, тому шелтер відчинений 24/7

У закладі є просторий шелтер на мінус другому поверсі, де вистачить місця і для відвідувачів, і для персоналу. В укритті достатньо стільців, кілька лежаків і навіть ліжок, що дуже зручно у випадку нічних тривог. Також тут знайдеться запас води та аптечка. А про саму повітряну небезпеку гостей тут інформують через гучномовець, тож часу спуститися і сховатися буде достатньо. На випадок відключень світла заклад обладнаний потужним генератором, який не дозволить відвідувачам залишитися без світла й інтернету. Словом, до всіх непередбачуваних ситуацій у готелі готові.

Додамо ще й те, що Bristol Hotel 5* Odesa у кращих традиціях сучасності є екофрендлі закладом. Більшість пакувань місцевих засобів гігієни виготовлені із повторно перероблених матеріалів, що дозволяє вберігати природу від додаткового забруднення.

А так виглядає президентський люкс у Bristol Hotel

…Варіантів того, як могла б завершитися подорож дорослого Кевіна МакКалістера до Одеси, є безліч. Але, безперечно, відпочинок у "Брістолі" йому б запам’ятався найвищим рівнем комфорту та безпеки, які лише можна гарантувати за сучасних українських реалій. Тож якщо ви все ще роздумуєте над зимовим вікендом, можете сміливо спробувати себе у ролі гостя п’ятизіркового одеського готелю, аби хоча б ненадовго відволіктися від непростих буднів. Будьте певні, персонал "Брістолю" завжди радо чекає на нових відвідувачів.