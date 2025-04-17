Старость или капельницы? У Трампа заметили загадочный синяк (фото)

Пятно замечено на руке главы США уже второй раз

Дональд Трамп появился на публике с загадочной гематомой на руке. Эксперты предполагают, что синяк на руке президента США может быть следствием недавнего введения внутривенного катетера.

Как пишет Hindustan Times, зеленовато-фиолетовое пятно на тыльной стороне ладони главы США заметили на публичном мероприятии в Вашингтоне.

На правой руке Трампа видна гематома. Фото Getty Images

Синяк довольно обширный. Фото Getty Images

Трамп держал мяч с собственной подписью и поздравительное кольцо победителей. На его правой руке была видна гематома. Подобное пятно было на руке Трампа во время его встречи с французским президентом Эманнуэлем Макроном в феврале.

Доктор Гарет Най из Университета Солфорда объяснил, что в пожилом возрасте кровеносные сосуды становятся более ломкими, поэтому кровоподтеки у пожилых людей возникают чаще, чем в молодом возрасте. Гематома на руке Трампа может быть вызвана ушибом, но она может быть и следствием внутривенного введения лекарства. По словам медика, это "может быть из-за капельницы", поскольку цвет пятна напоминает синяк, оставшийся после введения иглы.

В прошлый раз синяк на руке Трампа объяснили странно

Когда странный синяк на руке главы США привлек внимание в феврале, его происхождение объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, причина появления гематомы в том, что Трамп слишком много работает и постоянно пожимает кому-то руки.

"Президент Трамп — человек из народа… У Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и жмет руки каждый день", — сказала Левитт.

Как сообщал "Телеграф", Трамп не единственный политик, у которого замечают синяки. Как-то с фингалом на лице на публике появился и российский президент Путин. Это было в 2010 году, он тогда еще был премьер-министром и приехал в Украину на встречу с Николаем Азаровым.