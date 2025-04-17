Скандал с бюджетом войны и горы недвижки: что известно о заме Кличко Прокопиве, который получил подозрение

Недавно Прокопив становился фигурантом журналистского расследования

Владимир Прокопив, который работал заместителем председателя КГГА Виталия Кличко, получил подозрение от правоохранителей. По данным источников "Телеграфа", его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу. При этом за свою карьеру чиновник уже не раз становился фигурантом скандалов и расследований.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о Владимире Прокопиве.

Владимир Прокопив

Заместитель председателя КГГА

Владимир Прокопив

Родился 28 августа 1983 года в Ивано-Франковске.

Образование

Окончил Прикарпатский национальный университет им. В.Стефаника (г. Ивано-Франковск) по специальности "Радиофизика и электроника". Окончил магистратуру Тернопольского национально-экономического университета по специальности "Административный менеджмент".

Защитил кандидатскую диссертацию и получил научную степень кандидата химических наук в национальном университете Прикарпатья им. Василия Стефаника. Поступил в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Получил степень бакалавра по специальности "правоведение", квалификацию юрист

Карьера

2005 Трудовую деятельность начал в должности директора представительства страхового акционерного общества "ОСТРА" в г. Харькове.

Трудовую деятельность начал в должности директора представительства страхового акционерного общества "ОСТРА" в г. Харькове. 2006-2019 работал помощником нардепа Анатолия Матвиенко на платной основе, избираемого от Блока "Наша Украина" и Блока Петра Порошенко.

работал помощником нардепа Анатолия Матвиенко на платной основе, избираемого от Блока "Наша Украина" и Блока Петра Порошенко. 2009 Учредил и возглавил консалтинговую компанию "ВП ГРУП", где работал директором до 2014 года

Учредил и возглавил консалтинговую компанию "ВП ГРУП", где работал директором до 2014 года 2014 Избран депутатом Киевского городского совета VII созыва

Избран депутатом Киевского городского совета VII созыва Избран депутатом Киевского городского совета VIII созыва

2015 Избран на должность заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета. Обязанности выполнял до 1 декабря 2020 года

Избран на должность заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета. Обязанности выполнял до 1 декабря 2020 года 2020 Избран депутатом Киевского городского совета IX созыва

Избран депутатом Киевского городского совета IX созыва 2021 Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по самоуправляющимся полномочиям

Скандалы и расследования

В 2023 году Прокопив рассмеялся, говоря о бюджете войны для столицы. Во время рассмотрения бюджета на следующий год в Киевсовете Прокопов заявил, что "города должны жить своей жизнью", а Киеву не нужен бюджет, ориентированный на войну. За это его раскритиковали как коллеги по партии, так и общество.

В 2024 году журналисты Bihus.Info заявили, что у семьи Прокопива есть большое количество объектов коммерческой и жилой недвижимости, которое появилось во время пребывания чиновника в должности заместителя главы КГГА. По данным расследователей, часть активов была приобретена по стоимости ниже рыночной. Кроме этого, компании, связанные с семьей Прокопива, инвестировали в строительство жилых комплексов, даже во время полномасштабного вторжения. После этого мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего заместителя и обратился к правоохранителям. Прокопив в свою очередь написал заявление об увольнении.

Ранее "Телеграф" писал, что журналисты рассказали, кто такой Артур Палатный и при чем здесь скандальный ночной клуб "Тутси".