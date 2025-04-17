Скандал с бюджетом войны и горы недвижки: что известно о заме Кличко Прокопиве, который получил подозрение
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Недавно Прокопив становился фигурантом журналистского расследования
Владимир Прокопив, который работал заместителем председателя КГГА Виталия Кличко, получил подозрение от правоохранителей. По данным источников "Телеграфа", его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу. При этом за свою карьеру чиновник уже не раз становился фигурантом скандалов и расследований.
"Телеграф" рассказывает о том, что известно о Владимире Прокопиве.
Владимир Прокопив
Заместитель председателя КГГА
- Родился 28 августа 1983 года в Ивано-Франковске.
Образование
Окончил Прикарпатский национальный университет им. В.Стефаника (г. Ивано-Франковск) по специальности "Радиофизика и электроника". Окончил магистратуру Тернопольского национально-экономического университета по специальности "Административный менеджмент".
Защитил кандидатскую диссертацию и получил научную степень кандидата химических наук в национальном университете Прикарпатья им. Василия Стефаника. Поступил в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Получил степень бакалавра по специальности "правоведение", квалификацию юрист
Карьера
- 2005 Трудовую деятельность начал в должности директора представительства страхового акционерного общества "ОСТРА" в г. Харькове.
- 2006-2019 работал помощником нардепа Анатолия Матвиенко на платной основе, избираемого от Блока "Наша Украина" и Блока Петра Порошенко.
- 2009 Учредил и возглавил консалтинговую компанию "ВП ГРУП", где работал директором до 2014 года
- 2014 Избран депутатом Киевского городского совета VII созыва
- Избран депутатом Киевского городского совета VIII созыва
- 2015 Избран на должность заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета. Обязанности выполнял до 1 декабря 2020 года
- 2020 Избран депутатом Киевского городского совета IX созыва
- 2021 Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по самоуправляющимся полномочиям
Скандалы и расследования
- В 2023 году Прокопив рассмеялся, говоря о бюджете войны для столицы. Во время рассмотрения бюджета на следующий год в Киевсовете Прокопов заявил, что "города должны жить своей жизнью", а Киеву не нужен бюджет, ориентированный на войну. За это его раскритиковали как коллеги по партии, так и общество.
- В 2024 году журналисты Bihus.Info заявили, что у семьи Прокопива есть большое количество объектов коммерческой и жилой недвижимости, которое появилось во время пребывания чиновника в должности заместителя главы КГГА. По данным расследователей, часть активов была приобретена по стоимости ниже рыночной. Кроме этого, компании, связанные с семьей Прокопива, инвестировали в строительство жилых комплексов, даже во время полномасштабного вторжения. После этого мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего заместителя и обратился к правоохранителям. Прокопив в свою очередь написал заявление об увольнении.
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