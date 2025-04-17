Поддержит или припомнит унижение? Как "благодарная" Европа ответит Трампу на торговую войну США с Китаем

Ответ Китая на действия Штатов опасный и интересный одновременно

Предложение Китая Европейскому Союзу объединить усилия по защите своих интересов от действий США может быть одновременно интересным для Брюсселя и опасным для Вашингтона шагом. И для этого есть свои экономические и геополитические причины.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт британского Королевского института международных отношений, более известного как Chatham House Тимоти Эш. Он объяснил, насколько возможен такой альянс.

Больше читайте в публикации: "Трамп плохой переговорщик, а соглашение о ископаемых абсурдно, — экономист Тимоти Эш о пошлинах США, войне с Путиным и будущем ЕС".

— Это действительно интересно. Американцы надеются (по крайней мере, такой месседж поступает из Белого дома), что европейцы, которые будут вынуждены платить только 10% тарифа, отблагодарят за такую щедрость и поддержат США в противостоянии с Китаем. Но я не уверен, что Европа действительно хочет, — говорит британский эксперт.

Он объяснил, что Европа не любит торговые войны, поэтому ее интересы существенно отличаются от американских.

— США могут считать Китай экзистенциальной угрозой, приоритетной внешнеполитической проблемой. Но я не думаю, что Европа видит это так же. Для Европы главной угрозой является Россия, а не Китай. Так что союз Европы со США против Китая может означать, что Пекин увеличит поддержку Москвы в войне против Украины, — говорит аналитик Chatham House.

Он предположил, что Европа будет пытаться выражать президенту США Дональду Трампу теплые слова, но в то же время попытается не раздражать Китай и избегать втягивания в широкую торговую войну.

— Интересно, что Трамп последние три месяца только и делал, что унижал своих союзников, в частности европейских. Теперь он хочет, чтобы эти союзники помогли ему с китайцами. Я думаю, европейцы сейчас спрашивают себя: "А почему мы должны помогать, если ты не ведешь себя как наш союзник?" Поэтому я не думаю, что Европа сделает Трампу какию-то услугу, — подытожил Тимоти Эш.

Напомним, ранее он дал "Телеграфу" прогноз, кто победит в торговой войне США с Китаем.