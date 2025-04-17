Поздравляла Путина с днем рождения? Что говорит о войне актриса "Сватов" Инна Королева

Актриса продолжает жить в России

Инна Королева — российская актриса, прославившаяся благодаря персонажу Марии Ковалевой в сериале "Сваты". После начала вторжения россиян многие актеры этой комедии поддержали полномасштабную войну, в частности, Федор Добронравов. Королева также выразила свою позицию.

"Телеграф" расскажет о карьере актрисы и что она говорит о войне России против Украины.

Что известно об Инне Королевой

Ковалева родилась в Павлодаре в Казахстане в 1976 году. С детства занималась в театральной студии. Позже перебралась в Москву, где поступила в театральное училище. После учебы начала играть в драматическом театре страны-агрессора.

Королева училась в театральном училище, фото из сети

Королева дебютировала в сериале "Белая одежда". В 2008 году начала играть в сериале "Сваты", что дало ей масштабную популярность. Там она сыграла дочь супругов Будько — Машу Ковалеву. Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине, а также транслировали по отечественному телевидению вплоть до начала полномасштабной войны.

Королева прославилась игрой в "Сватах", фото из сети

Также Королева играла в таких кинороботах, как "Золушка 4х4. Все начинается с желаний…", "Закон и порядок. Отдел оперативных расследований-4", "Яма. Наши дни", "Ивановы-Ивановы".

Что говорит о войне Инна Королева

После начала вторжения россиян украинская актриса Анна Кошмал, ранее снимавшаяся в "Сватах", выступила против войны, начатой страной-агрессором. На что Королева утвердила, что та "не помнит добра".

Инна Королева поддерживает войну, фото с ее инстаграм-страницы

"Нельзя так бросаться… это неприятно. Ой, друзья, там всем нужна психологическая помощь, это высказывания не только с ее стороны, они уже настолько часты, что не воспринимаются всерьез. Не можешь понять — это агония у человека или упадок сил", — сказала Королева.

Еще одна коллега Королевой — Олеся Железняк — поддержала путинский режим, на что Кошмал осудила ее и напомнила, что президент России — "кровожадный убийца".

"Остановите Землю, я сойду. Не могу поверить. Твой президент — кровожадный убийца и лжец. Это просто жестяк, жесть", — написала Кошмал.

Королева поддерживает войну России против Украины, скриншот с инстаграм-страницы Кошмал

Королева ответила на это, пытаясь перевести стрелки: "Ты президента, случайно, не попутала?" Этим актриса показала, что полностью поддерживает кровавый режим Кремля и войну России против Украины.

Где сейчас Инна Королева

Актриса продолжает проживать в стране-оккупанта, где играет в театре и кино. На своей странице в инстаграме Ковалева распространяет фотографии с отдыха и будней. Она продолжает поддерживать кровавую войну России против Украины.

Более того, в октябре 2022 года актриса поздравляла кремлевского диктатора Владимира Путина с днем рождения. Она благодарила его, что каждый человек может жить в России и пожелала долгих лет жизни. То есть, Ковалева гордится тем, что ее страна напала на Украину, совершает здесь зверства и убивает людей.

Королева поздравляла Путина с днем рождения

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас внучка Женя из "Сватов", которую сыграла София Стеценко. Она уехала из Украины в начале полномасштабной войны.