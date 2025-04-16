"Крайние сроки" Трампа для России истекают: дипломат рассказал, ждать ли перемирия

Украине остается лишь ждать, пока в Вашингтоне не поймут очевидные вещи

Россия не будет идти на прекращение огня несмотря на "дедлайны" президента США Дональда Трампа. При этом любые переговоры относительно завершения войны будут намерено затягиваться российской стороной.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый в интервью Zaxid.net. По его словам, сейчас стоит ждать, что захватчики продолжат давить по всей линии фронта. В задачи Украины входит лишить оккупантов такой возможности и дождаться времени, когда придет время "великого разочарования" Трампа.

"Россияне жадны, они и Путин от своих целей не отказываются, поэтому рассчитываем на изменение подходов администрации (Трампа, — ред.) в этом вопросе. Ну, и кстати, не просто так появляются вот эти заявления от Госдепа, что они недолго будут проявлять терпение, если переговоры по войне будут намеренно затягиваться российской стороной", — сказал Чалый.

Что касается информации о возможных дедлайнах относительно перемирия до 17 апреля, Чалый предлагает изначально о ней забыть. Он напомнил, что Россия изначально отбрасывала эти предложения сразу после первого раунда переговоров с американцами.

"Я не знаю, почему американская сторона строит еще иллюзии какие-либо. Для меня все ясно. Путин не собирается ничего этого делать (прекращать огонь, — ред.)", — сказал он.

Дипломат отмечает, что какого-либо прекращения огня не стоит ждать в ближайшие недели или месяцы, а вместо того придется формировать план давления на агрессора, без которого все разговоры будут неэффективными.

Как сообщалось ранее, после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию, в Белом доме вновь повторили свои слова о том, что Москва якобы хочет завершения войны. При этом верит этому не только Уиткофф, но и Трамп. Тем временем в Кремле лишь повторили свои требования о признании четырех частично оккупированных украинских областей и Крыма российской территорией.