Без похода в церковь: где смотреть онлайн Пасхальные богослужения 2025
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На Пасху Суспільне будет транслировать богослужения Православной церкви Украины
Уже в это воскресенье, 20 апреля, украинцы будут отмечать большой церковный праздник Пасху. Мы уже рассказывали, как быстро найти на карте ближайшую к вам церковь ПЦУ, а сегодня делимся, где смотреть онлайн-трансляции пасхальных богослужений Православной церкви Украины.
Торжественные богослужения ПЦУ на Пасху будет транслировать Суспільне. Посмотреть трансляции 19 и 20 апреля можно будет на телеканале "Суспільне Культура".
Расписание онлайн-трансляций
- 19 апреля в 23:00 — Торжественное Богослужение Православной церкви Украины по случаю праздника Светлого Христова Воскресения, Пасхи.
- 20 апреля в 7:00 – Пасхальные богослужения Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.
- 20 апреля в 11:00 – Пасхальную Святую Мессу Римско-католической церкви в Украине из храма Святого Александра в Киеве.
Расписание радио-трансляций
"Украинское радио" и радио "Культура" будут транслировать:
- 20 апреля в 00:05 — торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения вживую из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
- 20 апреля в 8:35 — торжественное богослужение Украинской греко-католической церкви по случаю Светлого Христова Воскресения вживую из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.
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