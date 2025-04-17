Без похода в церковь: где смотреть онлайн Пасхальные богослужения 2025

На Пасху Суспільне будет транслировать богослужения Православной церкви Украины

Уже в это воскресенье, 20 апреля, украинцы будут отмечать большой церковный праздник Пасху. Мы уже рассказывали, как быстро найти на карте ближайшую к вам церковь ПЦУ, а сегодня делимся, где смотреть онлайн-трансляции пасхальных богослужений Православной церкви Украины.

Торжественные богослужения ПЦУ на Пасху будет транслировать Суспільне. Посмотреть трансляции 19 и 20 апреля можно будет на телеканале "Суспільне Культура".

Расписание онлайн-трансляций

19 апреля в 23:00 — Торжественное Богослужение Православной церкви Украины по случаю праздника Светлого Христова Воскресения, Пасхи.

20 апреля в 7:00 – Пасхальные богослужения Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.

20 апреля в 11:00 – Пасхальную Святую Мессу Римско-католической церкви в Украине из храма Святого Александра в Киеве.

Фото: Getty Images

Расписание радио-трансляций

"Украинское радио" и радио "Культура" будут транслировать:

20 апреля в 00:05 — торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения вживую из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

20 апреля в 8:35 — торжественное богослужение Украинской греко-католической церкви по случаю Светлого Христова Воскресения вживую из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

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