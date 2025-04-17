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Без похода в церковь: где смотреть онлайн Пасхальные богослужения 2025

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Пасхальные богослужения будут транслироваться онлайн Новость обновлена 17 апреля 2025, 11:05
Пасхальные богослужения будут транслироваться онлайн. Фото Getty Images

На Пасху Суспільне будет транслировать богослужения Православной церкви Украины

Уже в это воскресенье, 20 апреля, украинцы будут отмечать большой церковный праздник Пасху. Мы уже рассказывали, как быстро найти на карте ближайшую к вам церковь ПЦУ, а сегодня делимся, где смотреть онлайн-трансляции пасхальных богослужений Православной церкви Украины.

Торжественные богослужения ПЦУ на Пасху будет транслировать Суспільне. Посмотреть трансляции 19 и 20 апреля можно будет на телеканале "Суспільне Культура".

Расписание онлайн-трансляций

  • 19 апреля в 23:00 — Торжественное Богослужение Православной церкви Украины по случаю праздника Светлого Христова Воскресения, Пасхи.
  • 20 апреля в 7:00 – Пасхальные богослужения Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.
  • 20 апреля в 11:00 – Пасхальную Святую Мессу Римско-католической церкви в Украине из храма Святого Александра в Киеве.
Пасхальное богослужение
Фото: Getty Images

Расписание радио-трансляций

"Украинское радио" и радио "Культура" будут транслировать:

  • 20 апреля в 00:05 — торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения вживую из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
  • 20 апреля в 8:35 — торжественное богослужение Украинской греко-католической церкви по случаю Светлого Христова Воскресения вживую из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что должно быть в корзине на Пасху 2025. Можно ли освящать алкоголь в церкви.

Теги:
#Трансляция #Богослужения #Пасха 2025