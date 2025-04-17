На их совести потеря 2,2 ГВт атомной энергетики — политолог обвинил оппозицию в возможном срыве переговоров по болгарским реакторам

Политолог Валентин Гладких обвинил оппозиционных депутатов, в частности, представителей "Европейской солидарности", в возможном срыве стратегически важного для Украины энергетического проекта — достройки Хмельницкой АЭС с использованием болгарских реакторов.

В своем посте в Facebook он заявил, что год торможения законодательного процесса со стороны оппозиции мог стоить Украине шансов приобрести реакторы. "Зомбированные порохобы из "Европейской солидарности" и другие полезные идиоты в угоду своим спонсорам почти год блокировали принятие закона. Тянули время, откровенно лгали и дискредитировали атомную энергетику", — написал Гладких.

За это время, по его словам, в Болгарии успело поменяться правительство, что затруднило переговоры. В результате — важный проект оказался под угрозой срыва.

Речь идет о достройке двух энергоблоков мощностью 2,2 ГВт, которые могли покрыть энергетический дефицит и не допустить роста тарифов для населения. Гладких подчеркивает, что 80% украинцев поддерживали проект.

"Итак, если же переговоры сорвутся — это бестолковые оппозиционеры виноваты в том, что Украина может не получить необходимые реакторы. На их совести — будет потеря 2,2 ГВт надежной атомной энергетики", — добавил он.

Политолог призвал избирателей не забывать, кто именно "торпедировал" возможность укрепления энергетической независимости страны.