Трамп хочет понравиться Путину? В Европе оценили угрозу отмены санкций США против России

Окружение Трампа воспринимает российские императивы

Президент США Дональд Трамп может потерять терпение к Владимиру Путину и ввести пошлины или новые санкции против российской нефти и газа. Однако его поступки пока свидетельствуют об обратном.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт британского Королевского института международных отношений, более известного как Chatham House Тимоти Эш. Он объяснил, насколько введение новых экономических ограничений к РФ возможно.

Больше читайте в публикации: "Трамп плохой переговорщик, а соглашение о ископаемых абсурдно, — экономист Тимоти Эш о пошлинах США, войне с Путиным и будущем ЕС".

— Гипотетически возможно, но все его действия до сих пор свидетельствуют о том, что он не хочет этого делать. Он не видит Путина в качестве угрозы. Если послушать, например, Фиону Хилл, работавшую в его первой администрации (в должности заместителя помощника президента США. — Ред.), то она говорит, что Трамп просто стремился нравиться Путину, — говорит политический эксперт.

Поэтому, думаю, что введение таких пошлин очень маловероятно. Такова реальность. Администрация Трампа, похоже, хочет дружить с Россией. Посмотрите хотя бы на заявления Стива Уиткоффа — он принимает российский императив. Это, конечно, очень обидно для Украины, — добавил британский аналитик.

Отвечая на вопрос, пойдет ли Трамп на снижение санкционного давления против России, он не исключил, что американский лидер попытается ослабить санкции.

— Если посмотреть на новые тарифы, то Россия не входит в список стран, на которые налагается 10% пошлина — и это, безусловно, является уступкой со стороны администрации Трампа.

Но, пожалуй, самый большой вызов теперь предстает перед Европой. Если американцы отменят санкции, что будет делать ЕС? Сохранится ли европейское единство? Очевидно, что в Венгрии или Словакии лидеры более благосклонны к Путину. Возможно, на отдельные страны ЕС будут давить. Но даже если единство ЕС посыпется, то отдельные страны и важные экономики мира — Германия, Франция, Великобритания — могут действовать сообща, — подытожил Тимоти Эш.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Европа ответит на торговую войну США с Китаем.