Прямо в халате: заместителю Кличко вручили подозрение, — источники

"Телеграф" рассказывает, что известно о чиновнике

Владимир Прокопив, который был заместителем председателя КГГА Виталия Кличко, получил подозрение 17 апреля. К нему на рассвете пришли сотрудники СБУ и полиции.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в правоохранительных органах. По какой статье — собеседники не уточняют, но добавляют, что чиновника подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.

Источники отмечают, что скоро появится подробная информация по делу от правоохранителей.

Напомним, что в октябре 2024 года Прокопив уже попадал в коррупционный скандал. Тогда журналисты нашли у его семьи большое количество объектов коммерческой и жилой недвижимости, происхождение которой вызывает много вопросов.

Расследователи рассказывали, что часть активов была приобретена по стоимости ниже рыночной. Кроме этого компании, связанные с семьей Прокопива, инвестировали в строительство жилых комплексов, даже во время полномасштабного вторжения.

Поэтому после расследования Кличко временно отстранил Прокопива от должности и призвал правоохранителей проверить деятельность своего заместителя.

Что интересно, Прокопив решил уволиться после громкого расследования и сделал интересное заявление.

Что известно о Владимире Прокопиве

Напомним, что 41-летний Владимир Прокопив с 2014 года является депутатом Киевского городского совета (7, 8 и 9 созыва). Чиновник является председателем фракции "Европейская Солидарность". Назначен на должность заместителя председателя КГГА в 2021 году.

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