В Москву через весь Донбасс? Радар засек над Украиной турецкий самолет

Радары не впервые фиксируют такое

В небе над Украиной радары снова зафиксировали пассажирский самолет. На этот раз речь идет о борте Boeing 737, который летел из Турции.

Об этом свидетельствуют данные flightradar. Отмечается, что радары зафиксировали пересечение границы 17 апреля, однако эти данные, скорее всего, объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь самолеты над Украиной не летают.

Борт VF587/B738 ночью 16 апреля вылетел из аэропорта Анкары, Турция и приземлился в Москве, Россия, в 4:10. Однако во время почти четырехчасового полета пассажирский самолет пересек закрытое воздушное пространство Украины. Радары зафиксировали вероятный пролет борта над несколькими восточными областями.

По данным карты, самолет пролетел над всей территорией Донбасса, где сейчас идут боевые действия, направляясь в Москву. В то же время с начала полномасштабного вторжения в Украине полностью закрыто воздушное пространство для пассажирских перевозок. Противовоздушная оборона сбивает любые цели.

Поэтому карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS, активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что радары зафиксировали российский лайнер над Украиной.