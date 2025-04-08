Что должно быть в корзине на Пасху 2025 и можно ли освящать алкоголь

Есть целый набор продуктов, которые должны быть в пасхальной корзине

В этом году Пасха по новому церковному календарю отмечается в воскресенье, 20 апреля. Уже сейчас многие хозяйки начинают планировать, что будут класть в пасхальную корзину. Ведь кроме самой пасхи и крашенок, там должен быть определенный набор продуктов.

"Телеграф" расскажет, что украинские хозяйки кладут в пасхальную корзину, и можно ли нести в церковь на Пасху алкоголь.

Что положить в пасхальную корзину?

Пасха — праздничная выпечка, которая в христианской религии является символом тела Христа.

Пасхальные яйца. Крашенки и писанки в христианском обряде символизируют гроб Господний.

Мясные продукты — колбаса, ветчина, буженина – символ радости, оттого, что закончился Великий пасхальный пост.

Творог, сметана, масло. Также можно положить творожную пасочку.

Соль также кладут в пасхальную корзину, как символ изобилия и здоровья.

Хрен освящают, как символ силы духа.

Вино — это единственный алкоголь, который допускается для освящения в церкви на Пасху. Правда, лучше всего положить в корзину именно кагор.

Фрукты — некоторые современные хозяйки кладут в пасхальную корзину также любимые фрукты.

Нож — в некоторых регионах тоже несут в корзине в храм, чтобы потом им резать освященную пасху и другие продукты.

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