Обратите внимание на одну важную деталь. Какие купюры в Украине чаще всего подделывают

Их можно встретить где угодно

Чаще всего в Украине подделывают купюры номиналом 200 и 500 грн. Однако в обращении фальшивок не так, как кажется.

Об этом рассказала в эфире "Киев 24" Елена Коробкова, глава правления "Лиги банков Украины". По ее словам, на 1 млн банкнот приходится всего 4-6 поддельных купюр.

"Чаще всего подделывают купюры 200 и 500 грн. Банкноты до 2015 года легко фальсифицировать, а уже новые имеют элементы, которые трудно повторить", — говорит Коробкова.

Она объясняет, что именно купюры 100, 200 и 500 грн подделывают чаще всего. Они ведь очень популярны в обращении и легки в фальсификации, особенно банкноты старого образца.

"С развитием и качеством принтеров увеличивается проблема того, что на них могут печатать и поддельные купюры. Однако принтер не может повторить все нюансы банкнот, в частности тиснения", — говорит эксперт.

Она объясняет, что обычно поддельные купюры появляются на стихийных рынках или на разных торговых точках, где нет оборудования проверять их.

К тому же в сети есть много порталов, которые на заказ изготавливают фальшивые деньги за 40% от желаемой суммы. И для создания таких банкнот не требуется особого принтера, некоторые фальшивки печатают на обычных.

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