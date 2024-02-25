Испанский Беверли-Гиллз, где жил Путин: как выглядит курорт Алтея

Кроме Путина, недвижимость здесь приобрели депутаты Госдумы, члены российского политикума, олигархи и мафиози.

О любви россиян к Алтее испанские медиа вспомнили на днях. Причиной стало убийство российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова всего в 30 километрах от этого курортного муниципалитета. Журналисты задавали риторический вопрос: зачем летчик, которого ненавидят в РФ за помощь Украине, поселился настолько близко к районам, которые несколько лет назад посещал Путин?

Газета El Español, ссылаясь на источники в гражданской гвардии, заявила, что в Алтее до сих пор есть "кое-какая собственность" российского президента.

"Россияне "укоренились" в жилых районах Алтеи. Более того, Путин время от времени бывал там, у него есть какая-то собственность, на имя других людей или компаний. Об этом мало что известно", — пишут испанские журналисты.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в городе, который так любят состоятельные россияне. О том, что граждан из РФ здесь немало, говорит хотя бы тот факт, что в Алтее построили первый в Испании российский православный храм. Строили в 2000-е из материалов, привезенных из РФ. Церкви Московского патриархата – верные "метки", которыми Россия обозначает свои зоны влияния. На официальном сайте церковного учреждения его служители, не скрывая, гордо заявляют: "Храм стал самым западным форпостом русской православной церкви на Евразийском континенте".

Русская православная церковь в Алтее

Неудивительно, что такое место для своего отдыха мог выбрать кремлевский диктатор, для которого религия тоже форма оружия.

В медиа удалось найти материалы, указывающие, что в 2019 году Путин, по меньшей мере, дважды отдыхал в роскошном районе Altea Hills, который еще называют испанским Беверли-Гиллз. Отличительными чертами являются приятный климат, шикарные виллы, стоимость которых оценивается в миллионы евро, и невероятный вид на Средиземное море. По некоторым данным, побережье Коста Бланки стало европейским логовом Путина еще в начале 1990-х, во время службы в КГБ.

Алтея находится в провинции Аликанте

Закрытый район Altea Hills

Испанский город Алтея

В городе приятный климат и много зеленых насаждения

"Он бывал здесь больше раз, чем вы думаете", — утверждал на анонимных условиях гражданин России в комментарии El Mundo. По его словам, Путина замечали здесь даже в компании гимнастки Алины Кабаевой, которую уже многие годы считают его любовницей.

"В последний раз он приезжал, по крайней мере, на два выходных, уже после аннексии Крыма", — говорится в материале. Указывается, что якобы кроме Путина недвижимостью здесь владели депутаты Госдумы и ряд представителей российского политикума, олигархи и мафиози, которые тем самым хотели чувствовать себя приближенными к главе Кремля.

По данным СМИ, Путин бывал в Алтее в 2019 году

Конечно после полномасштабного вторжения РФ в Украину Путина в Испании не видели. Равно как и многих других завсегдатаев Алтеи, приближенных к "Гитлеру XXI века".

"Они построили и понакупали здесь виллы, а теперь не имеют доступа ко всему этому. Боятся санкций, на Запад не рискуют ехать", — отмечают местные.

В Алтее много элитных вилл

Побережье Средиземного моря

Напомним, прочитать о хладнокровном убийстве российского пилота-перебежчика, которое произошло в 30 км от Алтеи, можно в репортаже "Расстреляли в 100 метрах от флага Украины: "Телеграф" побывал на месте убийства российского пилота Кузьминова в Испании".