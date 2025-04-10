В Кривом Роге потратят более 8 млн гривен на саженцы во время войны

Привезут насаждения до 20 октября 2025 года

Несмотря на военное состояние и ограниченность ресурсов, в Кривом Роге Днепропетровской области готовятся потратить миллионы на закупку растений. Коммунальное предприятие "Сансервис" Криворожского городского совета объявило нашедший исполнителя тендер.

Об этом свидетельствуют данные портала Рrozorro. Расходы планируют более 8 млн гривен.

Закупка производится по процедуре открытых торгов с особенностями, предусмотренными законодательством для периода военного положения. Ожидается поставка тысяч растений, в частности, декоративных деревьев, кустов, роз и хвойных насаждений. Среди наименований — ель голубая, туя, декоративная вишня, барбарисы, можжевельники, спиреи, гибискус, клены и другие саженцы.

Общее количество посадочного материала

деревья: более 700 единиц;

кусты: более 4900 единиц;

хвойные: более 2500 единиц.

Победителем тендера стало ООО "Голландские Розы", предложившее цену в 8 089 423,50 гривен с налогами, что на более чем 600 тысяч гривен меньше ожидаемой стоимости.

Поставку зеленых насаждений планируется осуществить до 20 октября 2025 года по адресу: ул. Владимира Зинченко, 6-Г, или по другим локациям, указанным заказчиком.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Каменском хотят потратить 10 млн гривен на уборку листьев и не только. Исполнителю необходимо будет убрать и подмести улицы от мусора и опавших листьев на территории левобережной части города и Днепростроя.