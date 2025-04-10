Будут ли сокращения в Uklon? В "Киевстаре" рассказали, как будет работать компания после сделки

В компании рассказали о дальнейших планах

После приобретения 97% Uklon "Киевстар" не планирует интегрировать сервис в собственную операционную структуру. Менеджмент Uklon останется по-прежнему, а сокращения персонала не предусмотрены.

Об этом в интервью Forbes заявил СЕО "Киевстар" Александр Комаров. По его словам, Uklon продолжит работать как отдельный бизнес под управлением действующей команды. Наблюдательный совет, который будет создан для стратегического сопровождения, будет состоять из пяти человек, включая представителей "Киевстара" и учредителей Uklon.

Виталий Дятленко остался миноритарным акционером компании, а Сергей Смусь также присоединится к наблюдательному совету как независимый участник.

В компании отметили, что решение Дятленко сохранить долю в бизнесе было личным желанием, которое "Киевстар" поддержал, признавая значение учредителей для дальнейшего развития Uklon.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что мобильный оператор "Киевстар" призвал украинцев придумать для него новый слоган. Победителю обещали годовое пополнение счета, впрочем, предложенные пользователями варианты вряд ли соответствовали ожиданиям компании.