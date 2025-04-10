В Киеве ищут Архистратига: куда исчез герб, украшавший городской совет
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На здании Киевской мэрии уже 27 лет нет герба города, в то же время он там должен быть согласно нормативным документам
С фасада Киевского городского совета исчез герб столицы с изображением Архистратига Михаила, пробывшего на своем законном месте всего три года. По мнению Омельченко, за столь короткое время ему понадобилась реконструкция, а потом все следы и вовсе потерялись.
Действующий мэр игнорирует все запросы, кроме депутатского, на который отправил формальную отписку. Об этом первый Киевский городской голова, народный депутат Украины ІІІ созыва Леонид Косаковский написал в Facebook.
27 мая 1995 года на фасад мэрии Киева торжественно установили герб украинской столицы с изображением Архистратига Михаила, утвержденный на сессии совета и освященный представителями всех конфессий. На мероприятии присутствовали делегации городов-побратимов Киева из разных уголков мира и исторических городов нашей страны.
"Его под предлогом якобы реконструкции фасада отсюда убрали в конце 90-х при Омельченко. С тех пор его никто не видел. Я обращался и к Омельченко, и к Черновецкому, и к Кличко с просьбой вернуть его на свое законное место", — говорится в сообщении.
Но обращения Косаковского, как и других неравнодушных киевлян по этому поводу были просто проигнорированы. Вместе с тем первым пунктом действующего Положения об использовании Герба города Киева прямо установлено, что он должен быть расположен "на здании Киевского городского Совета народных депутатов и исполнительного комитета".
"А на депутатский запрос Елены Терещенко от 19.01.2015 года относительно балансовой стоимости герба города Киева, который размещался до 1998 года на фасаде административного здания на улице Крещатик, 36, и его места нахождения ныне Виталий Кличко сообщил, что на сегодняшний день нет возможности предоставить запрашиваемые документы в связи с их исчезновением в период силового удержания административного здания по улице Крещатик, 36, с декабря 2013 года до первой половины 2014 года", – рассказал бывший мэр.
Он добавил, что в этом году исполняется 30 лет, как в Киев вернулся его древний герб. Но при желании можно было вернуть его на законное место хотя бы 27 мая. По мнению Косаковского, могли бы помочь специалисты, создавшие композицию еще в прошлом столетии.
Ранее мы писали, что чистка в КГГА продолжается. Кличко уволил ряд должностных лиц, фигурирующих в земельном коррупционном деле. Однако в этом списке нет нескольких громких имен.