В Киеве ищут Архистратига: куда исчез герб, украшавший городской совет

На здании Киевской мэрии уже 27 лет нет герба города, в то же время он там должен быть согласно нормативным документам

С фасада Киевского городского совета исчез герб столицы с изображением Архистратига Михаила, пробывшего на своем законном месте всего три года. По мнению Омельченко, за столь короткое время ему понадобилась реконструкция, а потом все следы и вовсе потерялись.

Действующий мэр игнорирует все запросы, кроме депутатского, на который отправил формальную отписку. Об этом первый Киевский городской голова, народный депутат Украины ІІІ созыва Леонид Косаковский написал в Facebook.

27 мая 1995 года на фасад мэрии Киева торжественно установили герб украинской столицы с изображением Архистратига Михаила, утвержденный на сессии совета и освященный представителями всех конфессий. На мероприятии присутствовали делегации городов-побратимов Киева из разных уголков мира и исторических городов нашей страны.

Мэрия Киева 27 мая 1995 года

"Его под предлогом якобы реконструкции фасада отсюда убрали в конце 90-х при Омельченко. С тех пор его никто не видел. Я обращался и к Омельченко, и к Черновецкому, и к Кличко с просьбой вернуть его на свое законное место", — говорится в сообщении.

Но обращения Косаковского, как и других неравнодушных киевлян по этому поводу были просто проигнорированы. Вместе с тем первым пунктом действующего Положения об использовании Герба города Киева прямо установлено, что он должен быть расположен "на здании Киевского городского Совета народных депутатов и исполнительного комитета".

Мэрия Киева сегодня

"А на депутатский запрос Елены Терещенко от 19.01.2015 года относительно балансовой стоимости герба города Киева, который размещался до 1998 года на фасаде административного здания на улице Крещатик, 36, и его места нахождения ныне Виталий Кличко сообщил, что на сегодняшний день нет возможности предоставить запрашиваемые документы в связи с их исчезновением в период силового удержания административного здания по улице Крещатик, 36, с декабря 2013 года до первой половины 2014 года", – рассказал бывший мэр.

Он добавил, что в этом году исполняется 30 лет, как в Киев вернулся его древний герб. Но при желании можно было вернуть его на законное место хотя бы 27 мая. По мнению Косаковского, могли бы помочь специалисты, создавшие композицию еще в прошлом столетии.

Ранее мы писали, что чистка в КГГА продолжается. Кличко уволил ряд должностных лиц, фигурирующих в земельном коррупционном деле. Однако в этом списке нет нескольких громких имен.