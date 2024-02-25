Пальми, море і навіть церква РПЦ: "Телеграф" побував біля іспанської вілли Путіна (фото, відео)

Окрім Путіна, нерухомість тут придбали депутати Держдуми, члени російського політикуму, олігархи та мафіозі.

Про любов росіян до Алтеї іспанські медіа згадали днями. Причиною стало вбивство російського пілота-перебіжчика Максима Кузьмінова всього за 30 кілометрів від цього курортного муніципалітету. Журналісти ставили риторичне запитання: навіщо льотчик, якого ненавидять у РФ за допомогу Україні, оселився настільки близько до районів, які кілька років тому начебто відвідував Путін?

Газета El Español, посилаючись на джерела в цивільній гвардії, заявила, що в Алтеї досі є "деяка власність" російського президента.

"Росіяни "вкорінилися" у житлових районах Алтеї. Більше того, Путін час від часу бував там, у нього є якась власність, на ім’я інших людей чи компаній. Про це мало що відомо", — пишуть іспанські журналісти.

Кореспондент "Телеграфу" побував у місті, яке так полюбляють заможні росіяни. Про те, що громадян із РФ тут чимало, свідчить хоча б той факт, що в Алтеї спорудили перший в Іспанії російський православний храм. Будували у 2000-х з матеріалів, привезених із РФ. Церкви Московського патріархату — вірні "мітки", якими Росія позначає свої зони впливу. На офіційному сайті церковної установи його служителі, не приховуючи, гордо заявляють: "Храм став найзахіднішим форпостом російської православної церкви на Євразійському континенті".

Російська православна церква в Алтеї

Не дивно, що таке місце для свого відпочинку міг обрати кремлівський диктатор, для якого релігія — теж форма зброї.

У медіа вдалося знайти матеріали, які вказують, що 2019 року Путін щонайменше двічі відпочивав у розкішному районі Altea Hills, який ще називають іспанським Беверлі-Гіллз. Відмінними рисами є приємний клімат, шикарні вілли, вартість яких оцінюється у мільйони євро, та неймовірний вид на Середземне море. За деякими даними, узбережжя Коста Бланки стало європейським лігвом Путіна ще на початку 1990-х, за часів служби в КДБ.

Алтея знаходиться у провінції Аліканте

Район Altea Hills

Іспанське місто Алтея

У місті приємний клімат та багато зелених насаджень

Іспанське місто Алтея

"Він бував тут більше разів, аніж ви думаєте", — стверджував на анонімних умовах громадянин Росії у коментарі El Mundo. За його словами, Путіна помічали тут навіть у компанії гімнастки Аліни Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою.

"Востаннє він приїжджав, принаймні на два вихідних, вже після анексії Криму", — йдеться у матеріалі. Вказується, що нібито, окрім Путіна, нерухомістю тут володіли депутати Держдуми й низка представників російського політикуму, олігархи та мафіозі, які тим самим хотіли відчувати себе наближеними до очільника Кремля.

За даними ЗМІ, Путін бував в Алтеї у 2019 році

Звісно, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путіна в Іспанії не бачили. Так само як і багатьох інших завсідників Алтеї, наближених до "Гітлера XXI століття".

"Вони побудували й покупували тут вілли, а тепер не мають доступу до всього цього. Бояться санкцій, на Захід не ризикують їхати", — підсумовують місцеві.

В Алтеї багато елітних вілл

Узбережжя Середземного моря

Нагадаємо, прочитати про холоднокровне вбивство російського пілота-перебіжчика, яке сталося за 30 км від Алтеї, можна у репортажі "Розстріляли за 100 метрів від прапора України: "Телеграф" побував на місці вбивства російського пілота Кузьмінова в Іспанії".