Зеленский ответил, будет ли он разговаривать с Путиным, если тот вдруг позвонит
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Зеленский высмеял Путина
Президент Украины ответил на вопрос журналиста о том, будет ли он разговорить с Владимиром Путиным, если тот ему внезапно позвонит. Глава государства уверен в том, что диктатор не сделает этого.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года. По данным главы государства, сейчас известно о 31 тысяче павших солдат.
Прежде всего Зеленский пошутил по поводу самого факта звонка: "У него же нет мобилки. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917-ого уже не работаю".
Однако в серьезной части своего ответа глава государства обосновал свой отказ следующим образом.
"Он мне не позвонит. Он не хочет заканчивать эту войну. На сегодняшний день это так", — сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский впервые назвал точное количество погибших военных
Также мы сообщали о том, что президент Украины прокомментировал ситуацию на границе Польши.