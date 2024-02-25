Зеленский ответил, будет ли он разговаривать с Путиным, если тот вдруг позвонит

Зеленский высмеял Путина

Президент Украины ответил на вопрос журналиста о том, будет ли он разговорить с Владимиром Путиным, если тот ему внезапно позвонит. Глава государства уверен в том, что диктатор не сделает этого.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года. По данным главы государства, сейчас известно о 31 тысяче павших солдат.

Прежде всего Зеленский пошутил по поводу самого факта звонка: "У него же нет мобилки. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917-ого уже не работаю".

Однако в серьезной части своего ответа глава государства обосновал свой отказ следующим образом.

"Он мне не позвонит. Он не хочет заканчивать эту войну. На сегодняшний день это так", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский впервые назвал точное количество погибших военных

Также мы сообщали о том, что президент Украины прокомментировал ситуацию на границе Польши.