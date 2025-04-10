"Знаменитая военная продукция": владелец компании в Днепре, которую атаковала Россия, прокомментировал попадание

В результате попадания погиб человек

В результате ракетной атаки России по Днепру была полностью уничтожена часть складов корпорации Biosphere, производящей бытовые товары, в том числе салфетки, подгузники и чай. Подтверждена гибель одного сотрудника компании, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщил владелец компании Андрей Здесенко в сообщении на Facebook, который также процитировал Forbes Ukraine. По его словам, часть складов в Днепре была уничтожена прямым попаданием, сейчас идет ликвидация пожара и оценка ущерба. Под огонь попало логистическое подразделение "КПД" площадью 34 000 квадратных метров, где производили продукцию под брендами Smile и "Фрекен Бок".

Здесенко с иронией прокомментировал заявление России о том, что мишенью был "военный объект":

"Россия пишет, что они атаковали "военный объект", который производил стратегическую продукцию. Ну да, подгузники, влажные салфетки, чай, фольгу, пергамент для Пасхи — знаменитая военная продукция. Я понимаю, что это "страшная угроза для России", но которая, к сожалению, стоила жизни нашего сотрудника. Он отметил, что компания частично просчитывала риски и заранее переместила часть мощностей, однако удар нанес значительные моральные и материальные потери.

На месте работают спасатели, пожарные и медики. Руководство компании координирует действия с местными властями и готовит официальное заявление для партнеров.

"Нам будет тяжело, но мы справимся. Единственное, за кого я сейчас молюсь — это наши люди. А все остальное мы обязательно восстановим", — отметил Здесенко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что после удара РФ по ресторану Bartolomeo в Днепре 28 марта в украинском обществе произошел спор об актуальности собрания от бизнеса в то время, когда по всей стране ежедневно страдают обычные люди, а армия прилагает сверхусилия, чтобы остановить врага.