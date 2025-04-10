Что готовит Кремль: в ОП назвали направления масштабного наступления уже в этом месяце

Заместитель руководителя ОП назвал приоритетные для РФ направления

Россия готовится к активизации боевых действий уже в конце апреля и мае, главным направлением удара может стать город Покровск. Также под угрозой остаются Купянское, Лиманское, Запорожское и Новопавловское направления.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью Reuters. По его словам, главная цель РФ — полная оккупация Донецкой области, а именно взятие под контроль стратегически важного Покровска, который противник пытается окружить.

Палиса отметил, что для сдерживания дальнейшей агрессии критически важны как мощная армия, так и международные гарантии безопасности.

Хотя Соединенные Штаты пока не предоставили такие гарантии, ряд европейских стран обсуждают создание "коалиции желающих", которая могла бы направить военный контингент для усиления сдерживания.

Павел Палиса

Украина также сосредотачивает усилия на развитии собственной системы ПВО, в частности, благодаря передаче лицензий и технической документации от нескольких стран. Однако Киев до сих пор не получил заверения относительно нового пакета военной помощи от США, что в будущем может повлиять на поставки ракет в системы Patriot, HIMARS и ATACMS.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне модернизировали ударные дроны "шахед". Теперь они разбрасывают взрывоопасные предметы.