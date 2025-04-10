Абрикос цветет, морозы бьют: как спасти плодовое дерево уже сейчас (видео)

Опытный садовник дал советы по спасению будущего урожая

Абрикосы – довольно уязвимые к холоду деревья, и весенние заморозки в период цветения могут существенно снизить урожайность. Внезапное понижение температуры способно повредить цветки, что негативно влияет на формирование плодов. Чтобы уберечь будущий урожай, существуют действенные методы защиты абрикосовых деревьев от заморозков во время их цветения.

Детальнее об этом рассказал опытный садовник на странице "Все виросте" в соцсети Инстаграм. Из-за раннего потепления в отдельных регионах уже распустились абрикосовые деревья, однако похолодание ставит под угрозу будущий урожай.

Как спасти урожай абрикосов

Если температура на улице опустится до двух градусов мороза, то абрикос выдержит такую погоду. Но если холоднее на несколько градусов, лучше не разжигать костры у дерева. За день до и после заморозков лучше всего использовать антистрессовый стимулятор для абрикоса. Речь идет о любом препарате, содержащем аминокислоты. Например:

"Мегафол"

"Амалгерол Эссенс"

"Изабион"

Предпочтительно, чтобы в составе были дополнительные стимуляторы, такие как экстракты, фитогормоны, антиоксиданты и т.п. Это поможет повысить стойкость цветка к неблагоприятным погодным условиям.

В качестве прилипателя можно использовать "Липосам" или другие препараты на основе растительных биополимеров. Он облегчит растекание раствора и сформирует дополнительную биополимерную сетку, которая также служит дополнительным защитным слоем.

Отметим, что фруктовые деревья в холод подвергаются опасному грибку.