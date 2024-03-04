Трагедия в Одессе: в Литве требуют наказать российских террористов

Литовский министр требует от цивилизованного мира наказать террористов

Литва требует срочно и жестоко наказать российский террористический режим после атаки россиян на Одессу. В литовском министерстве иностранных дел назвали атаку российско-иранского дрона на многоэтажку возмутительным убийством.

Об этом написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в X (Twitter). Он напомнил, что из-за российского теракта погибли в том числе пятеро детей.

"Намеренно убивая младенцев во сне, Россия заявляет о явном пренебрежении к любым мирным соглашениям, прошлым или будущим. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не дальнейшая безнаказанность", — написал литовский министр.

Стоит отметить, что спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы, которые длились почти двое суток. Российские террористы ночью 2 марта атаковали Одессу иранскими беспилотниками. В результате теракта были повреждены многоэтажки, есть пострадавшие среди гражданского населения. Дрон попал в спальный район, разрушив часть подъезда с 18 квартирами.

В результате попадания погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет.