Трагедія в Одесі: в Литві вимагають покарати російських терористів

Литовський міністр вимагає від цивілізованого світу покарати терористів

Литва вимагає терміново та жорстоко покарати російський терористичний режим після атаки росіян на Одесу. У литовському міністерстві закордонних справ назвали атаку російсько-іранського дрона на багатоповерхівку обурливим убивством.

Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у X (Twitter). Він нагадав, що через російський теракт загинуло в тому числі п'ятеро дітей.

"Навмисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих або майбутніх. Повинні бути серйозні й негайні наслідки, а не подальша безкарність", – написав литовський міністр.

Варто зазначити, що рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи, які тривали майже дві доби. Російські терористи вночі 2 березня атакували Одесу іранськими безпілотниками. Внаслідок теракту були пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі серед цивільного населення. Дрон влучив у спальному районі, зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартирами.

Внаслідок влучання загинуло 12 людей, пʼятеро з них — діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років.