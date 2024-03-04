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Трагедія в Одесі: в Литві вимагають покарати російських терористів

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Атака на Одесу вбила 12 цивільних українців Новина оновлена 04 березня 2024, 03:50
Атака на Одесу вбила 12 цивільних українців. Фото Суспільне

Литовський міністр вимагає від цивілізованого світу покарати терористів

Литва вимагає терміново та жорстоко покарати російський терористичний режим після атаки росіян на Одесу. У литовському міністерстві закордонних справ назвали атаку російсько-іранського дрона на багатоповерхівку обурливим убивством.

Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у X (Twitter). Він нагадав, що через російський теракт загинуло в тому числі п'ятеро дітей.

"Навмисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих або майбутніх. Повинні бути серйозні й негайні наслідки, а не подальша безкарність", – написав литовський міністр.

Варто зазначити, що рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи, які тривали майже дві доби. Російські терористи вночі 2 березня атакували Одесу іранськими безпілотниками. Внаслідок теракту були пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі серед цивільного населення. Дрон влучив у спальному районі, зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартирами.

Внаслідок влучання загинуло 12 людей, пʼятеро з них — діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Теги:
#Одеса #Терористи #Росія #Литва #Війна