В Одессе убиты дети. Почему молчат международные организации, профессура западных университетов и "полезные идиоты" - Борис Филатов
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Мэр Днепра Борис Филатов об отсутствии реакции на убийство россиянами детей в Одессе со стороны международных организаций и различных западных активистов
В Одессе убиты дети.
Мирно спавшие у себя дома.
…
В Одессе убиты дети.
Дронами, которые запустила РоZZия.
…
Молчит импотент Гутерриш.
Молчат сотни скотов из десятков международных организаций.
Молчат леваки и профессура западных университетов.
Молчат ягнята, рвущие на себе рубаху, когда надо продать миру "преступления израильской военщины".
Полезные идиоты, постящие фото якобы "убитых" детей с шестью пальцами и котов с пятью лапами.
…
Ведь наша катастрофа плохо продается спонсорам, донорам и просто тупым обывателям.
И даже не нашелся очередной еб@нутый Аарон Бушнелл, который бы поджег себя в назидание человечеству с криками "Свободу Палестине!"
…
Этот мир сошел с ума.
Он циничен, омерзителен и полон трусливых подонков.
…
И от этого, наш общий подвиг становится ещё больше эпичным…
Источник: страница Бориса Филатова в Facebook.
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