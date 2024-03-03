Мэр Днепра Борис Филатов об отсутствии реакции на убийство россиянами детей в Одессе со стороны международных организаций и различных западных активистов

В Одессе убиты дети.

Мирно спавшие у себя дома.

…

В Одессе убиты дети.

Дронами, которые запустила РоZZия.

…

Молчит импотент Гутерриш.

Молчат сотни скотов из десятков международных организаций.

Молчат леваки и профессура западных университетов.

Молчат ягнята, рвущие на себе рубаху, когда надо продать миру "преступления израильской военщины".

Полезные идиоты, постящие фото якобы "убитых" детей с шестью пальцами и котов с пятью лапами.

…

Ведь наша катастрофа плохо продается спонсорам, донорам и просто тупым обывателям.

И даже не нашелся очередной еб@нутый Аарон Бушнелл, который бы поджег себя в назидание человечеству с криками "Свободу Палестине!"

…

Этот мир сошел с ума.

Он циничен, омерзителен и полон трусливых подонков.

…

И от этого, наш общий подвиг становится ещё больше эпичным…

Источник: страница Бориса Филатова в Facebook.