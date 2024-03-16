"Это суверенное решение": в США прокомментировали возможность разместить войска НАТО в Украине

США не будут отправлять собственные войска, но не будут запрещать отправлять войска другим членам НАТО

Соединенные Штаты Америки как член Североатлантического Альянса не против того, чтобы войска других стран были размещены в Украине. Каждая страна Североатлантического союза имеет полное право самостоятельно принять такое решение.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби на брифинге 15 марта. По его словам, США пока не будут размещать войска в Украине, но и не запрещают делать это другим странам Альянса.

"Это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. Я могу говорить только от имени этой суверенной нации и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска", – сказал он в ответ на вопросы журналистов.

Ранее в интервью "Телеграфу" полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил, действительно ли НАТО может вмешаться в войну. По его словам, вероятность того, что военные Альянса все же появятся в Украине, но не на поле боя, все же есть.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия для введения войск Франции в Украину. По его словам, это возможно только в том случае, если РФ прорвут оборону ВСУ по двум направлениям.

Больше о том, что стоит за изменением в публичных заявлениях Макрона, как его стратегию по отношению к Украине воспринимают внутри Франции и почему не наилучшим образом складываются отношения Парижа и Берлина, читайте в материале "Телеграфа" "Почему Макрон изменил свою позицию по отношению к Украине? Интервью с французским политологом о новой стратегии Парижа".