"Це суверенне рішення": в США прокоментували можливість розмістити війська НАТО в Україні

США не будуть відправляти власні війська, але не будуть забороняти відправляти війська іншим членам НАТО

Сполучені Штати Америки, як член Північноатлантичного Альянсу, не проти того, щоб війська інших країн були розміщені в Україні. Кожна країна Альянсу має повне право самостійно прийняти таке рішення.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому США Джон Кірбі під час брифінгу 15 березня. За його словами, США поки що не будуть розміщувати війська в Україні, але й не будуть забороняти робити це іншим країнам Альянсу.

"Це суверенне рішення, яке оцінює і приймає кожна нація. Я можу говорити тільки від імені цієї суверенної нації та цього головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не розміщуватимемо своїх військ", – сказав він у відповідь на запитання журналістів.

Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петр Черник відповів, чи справді НАТО може втрутитися у війну. За його словами, є ймовірність того, що військові Альянсу все ж з’являться в Україні, але не на полі бою, все ж є.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон назвав умови для введення військ Франції в Україну. За його словами, це можливо лише в тому випадку, якщо РФ прорвуть оборону ЗСУ на двох напрямках.

Більше про те, що стоїть за зміною у публічних заявах Макрона, як його стратегію щодо України сприймають всередині Франції та чому не найкращим чином складаються відносини Парижа та Берліна, читайте у матеріалі "Телеграфу" "Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв’ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа".