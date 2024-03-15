"До свидания, защищайте себя сами"? Что стоит за словами Трампа о выходе США из НАТО

В ЕС поняли, что конкретно подразумевал экс-президент США

Заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможном выходе из НАТО являются скорее попытками Штатов разделить ответственность, в том числе финансовую. Однако определенные изменения в отношениях все же будут.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат Вадим Пристайко. По его словам, сейчас вряд ли можно говорить о том, что США уйдут из Европы.

"В последнее время, особенно в Украине, увеличилось желание говорить о европейских вооруженных силах, но они даже не в зародыше. Это все очень креативно, но когда военный бюджет Штатов больше, чем 10 последующих военных бюджетов стран мира вместе, включая Китай и Россию, то говорить о том, что США выйдут из Европы, а она самостоятельно будет продолжать решать вопросы безопасности, вряд ли сейчас можно", — отметил дипломат.

По мнению Пристайко, все эти разговоры – скорее попытка США разделить ответственность, в том числе финансовую, чем реальная попытка покинуть Европу. Он считает, что глобальных перемен, когда США "как-то встанут, выйдут и скажут "до свидания", дальше защищайте себя сами", не будет.

"Более того, я наблюдал в Брюсселе такую картину: после того как эмоциональная реакция лидеров ЕС на агрессивное поведение Трампа иссякла, они все же поняли, что конкретно было сказано. То есть, в принципе, если отбросить эмоциональную окраску из выступлений экс-президента США, то его заявления правильные. Например, когда он говорит о том, что, слушайте, мы же договорились с вами на Варшавском саммите НАТО, что вы будете вкладывать в оборону не менее 2% ВВП, а Германия при этом платила на тот момент всего 1,23 или 1,27 % да еще покупала дешевый российский газ", — отметил дипломат.

Пристайко считает, что Трамп заставил половину пула натовского достичь определенного уровня взносов. Он напомнил, что на момент прихода Трампа к власти, только 2-3 союзника вообще достигли того, что они сами пообещали в Варшаве.

"С другой стороны, например, поляки сказали: мы хотим дополнительно 2 миллиарда долларов вложить в строительство новой военной базы. Вот это Трамп и США восприняли ультраположительно и всячески способствовали им. Поляки вооружились и сейчас имеют одну из самых мощных армий Европы", — подытожил Пристайко. .

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что европейские СМИ предполагают выход США из НАТО. Европа очень сильно обеспокоена не только продолжением американской поддержки, но и приверженностью США НАТО в будущем.