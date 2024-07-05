Энергетика, агро и финансы: журналисты указали на провалы Шмыгаля в должности премьера

Премьер-министр Денис Шмыгаль находится на должности дольше всех предшественников, и возглавляет правительство, которому ни разу не утвердил программу парламент.

Провалы в энергетике, агросекторе, финансах, с местными органами самоуправления являются основаниями для отставки руководителя Кабмина, считает политолог Владимир Сонюк. Об этом он написал в статье на сайте Главкома.

Автор отмечает, что ни один из кризисов, с которыми пришлось столкнуться правительству Шмыгаля – от пандемии до вторжения РФ – не был пройден "как следует", а градус недоверия к исполнительной власти только нарастает. По данным Центра Разумкова, в июне 2024 уровень недоверия к правительству вырос до рекордных 72,8%, превысив довоенные показатели.

Больше всего проблем автор видит в энергетике. К скандалу с блокировкой финансирования 3 уровня защиты объектов энерго-инфраструктуры со стороны Шмыгаля следует добавить неудачное регулирование рынка горючего, что привело к топливному кризису 2022 года, неспособность сбалансировать рынок электроэнергии. К провальным инициативам можно отнести обман ожиданий инвесторов в возобновляемую энергетику (ВИЭ), отсутствие новой высокоманевренной газовой генерации, долги перед участниками рынка.

К провальным можно отнести подписание соглашений о постройке новых ядерных реакторов с мизерными шансами на реализацию. Дополнением картины является скандал с одним из первых заместителей Шмыгаля – первым заместителем министра регионального развития Василием Лозинским, которого "взяли" на взятке в $400 тыс. отката за поставку по завышенным ценам котельных для водоканалов.

В агросекторе провалом называют неспособность противостоять блокаде экспорта зерна в ЕС. Правительство проиграло этот трек – от планирования до поддержки отечественных экспортеров.

Также Шмыгаль и его правительство, по мнению автора, не справились с обеспечением финансирования госрасходов.

"Разнонаправленные сигналы о повышении налогов (Шмыгаль утверждает, что это не обсуждается, хотя необходимость уже перезрела, и бизнес просто ждет адекватного анонса), откровенно вредные, дорогие и несвоевременные инициативы типа "кэшбека" за украинскую продукцию или индексирование пенсионных и других социальных выплат – явно не самый лучший ответ на 500-миллиардную дыру в бюджетном балансе… Вместо того чтобы стимулировать работу бизнеса, создавать условия для привлечения новых кадров, решить наконец (в ту или иную сторону, но определиться!) вопрос экономического бронирования – Денис Шмыгаль, похоже, сделал ставку на самый простой путь – неизбежную эмиссию гривны. Следовательно – на раскрутку качелей инфляции и снижение реальных доходов и без того небогатых граждан", — добавляет он.

Автор отмечает и игнорирование правительством потребностей бизнеса: "Пробуксовка с реформированием силовых структур, ответственных за "кошмаривание" бизнеса, передача на "аутсорс" диалога с предпринимателями, и формальная реакция на громкие скандалы и давление на объединения "Манифест 42" – это реальное отношение Кабмина Шмыгаля к потребностям предпринимателей", – написал политолог.

Он указал и на фактическое сворачивание реформы децентрализации: "У местных громад под видом перераспределения на закупку дронов забрали местные налоги (не только НДФЛ от военных и других силовиков, но и большинство других сборов)… Никаких механизмов обеспечения прозрачности такого перераспределения не появилось" , – написал Сонюк.

По его мнению, вопрос смены руководства правительства – это уже вопрос эффективности в условиях интенсивной войны, во время которой накопление "проколов" недопустимо.