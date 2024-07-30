"С грустью в сердце": спецпредставитель США по восстановлению Украины уходит с должности

По словам самой Прицкер, ее увольнение не остановит работу по восстановлению Украины.

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер покинет свой пост в сентябре 2024 года в связи с тем, что истекает срок ее полномочий, определенных Конгрессом. Сама Прицкер не планирует работать над тем, чтобы остаться в этой должности.

Об этом она заявила в Киеве 29 июля во время общения с журналистами на брифинге во время своего шестого визита в Украину, сообщает "Европейская правда". Прицкер заверила, что отставка ничего не изменит: администрация США продолжит работу вместе с Украиной над ее восстановлением.

"Я должен сказать с грустью в сердце: требования Конгресса ограничивают мое время на этом посту одним годом. Поэтому это мое последнее путешествие в Киев как спецпредставитель. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе… Я не единственная, кто предана этой работе, администрация Байдена предана экономическому восстановлению Украины, поэтому в нашей работе будет постоянство", – заявила она.

По словам Прицкер, это ее шестой визит в Киев во время пребывания в должности спецпредставителя США. Ранее Прицкер посещала Украину, будучи в статусе министра торговли США во времена президента Барака Обамы.

14 сентября 2023 года президент США Джозеф Байден назначил Пенни Прицкер на должность специального представителя США по экономическому восстановлению Украины.

Во время работы Прицкер много раз посещала Украину. Среди прочего она публично заявляла, что вторжение российского террористического режима в Украину представляет огромную угрозу не только для жертвы агрессии, но и для Соединенных Штатов и Европейского Союза. Российская война посягает на основы экономической безопасности, идей свободы и демократии в целом.